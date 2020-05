Uni-Sélect inc. annonce les résultats des votes à l'égard de l'élection des administrateurs

BOUCHERVILLE, QC, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) annonce que les actionnaires ont voté en faveur de toutes les questions soumises par Uni-Sélect lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui a eu lieu d'un format virtuelle le 14 mai 2020, notamment l'élection des administrateurs par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration. Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidat Votes favorable Absention # % # % Michelle Cormier 31 672 665 94,13 1 975 940 5,87 Stéphane Gonthier 31 617 107 93,96 2 031 498 6,04 Matthew B. Kunica 31 612 984 93,95 2 035 621 6,05 Chantel E. Lenard 31 667 435 94,11 1 981 170 5,89 Frederick J. Mifflin 31 660 719 94,09 1 987 886 5,91 Robert Molenaar 31 611 504 93,95 2 037 101 6,05 Pierre A. Raymond 31 661 039 94,09 1 987 566 5,91 Richard G. Roy 31 648 026 94,05 2 000 579 5,95 David G. Samuel 31 609 402 93,94 2 039 203 6,06 Brent Windom 33 436 085 99,37 212 520 0,63

Il est possible de consulter les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote lors de l'assemblée sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com).

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Avec plus de 6 000 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (UNS).

Au Canada, Uni-Sélect dessert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers à travers ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 75 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni‑Sélect tels que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, Inc., exploite un réseau national de plus de 175 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement dont plus de 5 500 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur principal.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un important distributeur de produits automobiles destinés au marché secondaire qui dessert plus de 23 000 clients avec un réseau de plus de 175 magasins corporatifs. www.uniselect.com

