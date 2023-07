BOUCHERVILLE, QC, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Uni-Sélect inc. (TSX : UNS) (« Uni-Sélect ») fait le point aujourd'hui sur la décision rendue ce jour par la Competition and Markets Authority (la « CMA ») du Royaume-Uni à la suite de son processus d'examen accéléré de phase 1. La CMA a exigé des mesures de mitigation (c'est-à-dire des engagements au lieu d'un renvoi pour enquête) visant à répondre aux préoccupations qu'elle a identifiées concernant l'effet sur les marchés du Royaume-Uni du plan d'arrangement précédemment annoncé aux termes des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions du Québec visant Uni-Sélect, LKQ Corporation et 9485-4692 Québec inc., une filiale à part entière de LKQ Corporation.

Uni-Sélect et LKQ Corporation examinent actuellement la décision de la CMA du Royaume-Uni et entreprendront rapidement les démarches afin de lui soumettre officiellement une proposition de mesures de mitigation. Comme précédemment annoncé, sous réserve de la procédure décrite dans la convention d'arrangement, LKQ Corporation et 9485-4692 Québec inc. ont convenu de s'engager à la vente par Uni-Sélect de son entreprise GSF Car Parts au Royaume-Uni afin d'obtenir l'autorisation de la CMA du Royaume-Uni.

L'arrangement demeure assujetti à certaines conditions de clôture, notamment l'obtention de l'autorisation de la CMA du Royaume-Uni. Sous réserve du respect ou de la levée de ces conditions de clôture, il est prévu que l'arrangement sera réalisé au cours du troisième trimestre de 2023.

À propos de Uni-Sélect

Avec plus de 5 200 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec), au Canada, et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni‑Sélect répond aux besoins de plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et de plus de 4 000 ateliers par l'entremise de ses bannières d'ateliers de réparation et installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 95 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect telles que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni‑Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, Inc., exploite de plus de 145 magasins de produits de peinture de carrosserie sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle sert plus de 30 000 clients annuellement.

Au Royaume-Uni, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de GSF Car Parts, est un important distributeur de produits automobiles qui sert plus de 20 000 clients avec un réseau de plus de 175 magasins corporatifs. www.uniselect.com

Mise en garde concernant les informations prospectives de Uni-Sélect

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse sont des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Toutes ces informations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux dispositions en matière d'exonération prévues dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Les informations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations concernant les intentions, les plans, les attentes, les croyances, les objectifs, le rendement futur et la stratégie de Uni-Sélect, notamment le moment et l'incidence de l'arrangement proposé avec LKQ Corporation ainsi que toute autre information ou déclaration se rapportant à des circonstances ou à des événements futurs et ne se rapportant pas directement et exclusivement à des faits historiques. Les déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes.

Les informations prospectives sont fondées sur la perception qu'a Uni‐Sélect des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que sur d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que Uni‐Sélect juge appropriées dans les circonstances, notamment des hypothèses quant à la capacité de Uni-Sélect et de LKQ Corporation d'obtenir, en temps utile et à des conditions satisfaisantes, l'autorisation requise des autorités de réglementation; la capacité de Uni-Sélect et de LKQ Corporation de satisfaire, en temps utile, aux autres conditions de clôture de l'arrangement et à la réalisation de l'arrangement selon les modalités prévues; l'incidence de l'arrangement et du fait que Uni-Sélect ait consacré des ressources importantes à la poursuite de l'arrangement sur la capacité de Uni-Sélect à maintenir ses relations d'affaires actuelles et sur ses activités, sa situation financière et ses perspectives actuelles et futures. De telles informations sont, de par leur nature même, assujetties à des risques et incertitudes inhérents, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Uni‐Sélect, ce qui donne lieu à la possibilité que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou suggérées par Uni‐Sélect dans ces informations prospectives. Uni‑Sélect ne peut garantir que toute information prospective se matérialisera, et nous conseillons aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives.

Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les suivants : les risques associés à une diminution de la demande de nos produits; l'interruption de nos relations avec nos fournisseurs, une interruption des activités de nos fournisseurs ou le regroupement de fournisseurs; les augmentations des coûts d'expédition; l'interruption de nos relations avec nos clients; la concurrence au sein des secteurs dans lesquels nous exerçons nos activités; la pandémie de COVID-19 ou d'autres pandémies; la dépendance à l'égard des systèmes informatiques; des atteintes à la sécurité; un dysfonctionnement en matière de sécurité de l'information ou des enjeux d'intégration; la demande liée au commerce électronique et l'incapacité de fournir des solutions adéquates en matière de commerce électronique; la rétention des employés; les coûts et la disponibilité de la main-d'œuvre; les activités syndicales et les lois en matière de travail et d'emploi; l'incapacité à réaliser les avantages liés à des acquisitions et à d'autres opérations stratégiques; les réclamations en matière de responsabilité du fait du produit; les rappels de produits; le risque de crédit; la résiliation ou la réduction de nos programmes de financement des comptes fournisseurs; la perte du droit d'exercer nos activités dans des emplacements clés; l'incapacité de mettre en œuvre des initiatives commerciales; l'incapacité de maintenir des contrôles internes efficaces; les conditions macroéconomiques comme le chômage, l'inflation, les modifications apportées aux politiques fiscales et l'incertitude associée aux marchés du crédit; les activités exercées dans des territoires étrangers; le risque de change; l'incapacité d'assurer le service de notre dette ou de respecter nos clauses restrictives financières; les litiges; les modifications apportées à la législation ou aux politiques ou règlements gouvernementaux; le respect des lois et des règlements en matière d'environnement; le respect des lois en matière de protection des renseignements personnels; le changement climatique à l'échelle mondiale; les modifications aux normes comptables; les fluctuations du cours des actions; les initiatives concernant les questions environnementales, sociales et de gouvernance et la réputation de l'entreprise, les investisseurs activistes; la possibilité que l'arrangement ne soit pas mené à terme selon les modalités et les conditions ou dans les délais actuellement envisagés, ou qu'il ne soit pas mené à terme du tout, faute d'obtenir en temps opportun ou autrement l'autorisation des autorités de réglementation, faute de satisfaire aux autres conditions de clôture de l'arrangement ou pour une autre raison; l'omission de réaliser l'arrangement, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des actions ou nuire autrement aux activités de Uni-Sélect; l'affectation des ressources importantes à la réalisation de l'arrangement et les restrictions imposées à Uni-Sélect pendant que l'arrangement est en cours; l'incertitude entourant l'arrangement pourrait avoir une incidence défavorable sur la conservation de clients et de fournisseurs de Uni-Sélect; la survenance d'un effet défavorable important (au sens donné à ce terme dans la convention d'arrangement conclue avec LKQ Corporation) entraînant la résiliation de la convention d'arrangement; ainsi que d'autres risques énoncés ou intégrés par renvoi au rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, dans notre rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2023 et dans d'autres documents que nous rendons publics, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com).

Sauf indication contraire, les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et Uni‑Sélect décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent. Bien que nous estimions que les hypothèses sur lesquelles reposent ces informations prospectives étaient raisonnables à la date du présent communiqué de presse, les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces informations prospectives.

De plus, nous rappelons aux lecteurs que les informations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre les résultats financiers prévus de Uni‐Sélect, ainsi que ses objectifs, ses priorités stratégiques et ses perspectives d'affaires, de même que le contexte dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins.

De plus amples renseignements sur les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent considérablement de nos attentes actuelles figurent à la rubrique intitulée « Gestion des risques » de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui est intégrée par renvoi à la présente mise en garde.

Nous prions également les lecteurs de tenir compte du fait que les risques susmentionnés et les risques présentés dans notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, dans notre rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2023 et nos autres documents ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de nous ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, nos résultats d'exploitation, nos flux de trésorerie et notre situation financière.

