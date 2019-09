Une voix unifiée pour l'industrie canadienne du vapotage

Nouvelle association créée pour réunir l'industrie, éduquer les intervenants et préconiser une réglementation fondée sur des preuves

OTTAWA, le 19 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'industrie lance officiellement ARIV (Association des Représentants de l'Industrie du Vapotage), une association nouvellement formée représentant tous les intervenants de l'industrie du vapotage ayant comme but de parler d'une seule voix sur les questions importantes pour l'industrie.

Étant la plus grande association professionnelle du Canada, représentant les fabricants, importateurs, distributeurs et détaillants de l'industrie, ARIV s'engage à collaborer avec les gouvernements pour définir et maintenir les réglementations en vigueur concernant les produits de vapotage au Canada. L'approche de ARIV est basée sur des preuves crédibles, données scientifiques, des faits et la logique. L'Association est d'avis que la réglementation doit être juste, équilibrée et fondée sur des preuves ce qui permettra à l'industrie de continuer à croître tout en promouvant les meilleures pratiques de l'industrie tout en collaborant avec Santé Canada et les organismes de réglementation provinciaux.

Dans ce contexte, VITA est conscient qu'au Canada il y a eu un premier cas potentiel de maladie liée à l'inhalation de vapeurs qui a été signalé à London, en Ontario, et nous rassemblons présentement des preuves pour apprendre ce qui s'est passé. Nous prenons la sécurité et de santé au sérieux et nous continuerons à surveiller la situation de près. Au cours des prochains jours et les prochaines semaines, VITA s'engage avec des partenaires de l'industrie, des chercheurs et d'autres experts qualifiés, afin de résoudre ce problème de manière significative et efficace.

La structure de gouvernance comprend un conseil d'administration composé de 12 membres, un directeur exécutif et plusieurs comités techniques et opérationnels. Le directeur général, Daniel David, possède une vaste expérience de l'industrie. Il a siégé pour une durée cumulée de neuf ans au conseil d'administration de deux associations nationales de vapotage et a ouvert la première boutique d'article de vapotage au Canada en 2010.

« ARIV fut créé afin d'unifier l'industrie du vapotage. Nos expériences passées nous ont appris que notre industrie est plus forte lorsque nous travaillons ensemble et parlons d'une seule voix », a déclaré David. « L'industrie du vapotage, les consommateurs, agences de santé publique et le gouvernement partagent tous le même objectif, la réduction de la prévalence du tabagisme. Nous nous engageons à collaborer avec les membres et tous les autres intervenants afin de présenter un front uni sur les questions d'importance. »

Outre l'unité, son patronage et la croissance du secteur, l'éducation et la sécurité sont des priorités clés pour ARIV comprenant l'éducation des intervenants sur le vapotage, la promotion d'une utilisation responsable en tant qu'alternative moins nocive à la cigarette traditionnelle, l'interdiction d'accès aux jeunes et l'encouragement des fumeurs adultes à adopter des produits de vapotage légaux et entièrement conformes aux normes de qualité et de sécurité canadiennes et internationales.

Pour de plus amples informations sur ARIV, veuillez visiter www.vitaofcanada.com

SOURCE Association des Représentants de l’Industrie du Vapotage (ARIV)

Renseignements: Contact média: Daniel David, Executive Director, Association des Représentants de l'Industrie du Vapotage, Daniel@vitaofcanada.com

Related Links

https://vitaofcanada.com/