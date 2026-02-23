Une voix forte et mobilisée pour le bois - Une quinzaine d'acteurs économiques majeurs s'unissent

QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Touchées par un contexte économique en dents de scie, une quinzaine d'entreprises importantes de l'écosystème industriel forestier québécois passent à l'action. Elles annoncent aujourd'hui la création d'une alliance forte et mobilisée pour ramener le bois à l'avant-scène en cette année électorale et rappeler l'importance stratégique de la forêt pour l'économie, la vitalité des régions et la souveraineté économique du Québec.

Selon une étude commandée par l'Alliance de l'écosystème industriel forestier du Québec (AEIFQ) à l'Institut de la Statistique du Québec (ISQ), l'écosystème tout entier de la forêt est responsable de 21 G$ de retombées économiques directes et indirectes au Québec en 2024 et supporte près de 155 000 emplois directs et indirects. Les centaines d'entreprises concernées et les employés qui doivent leur emploi à l'industrie sont responsables chaque année de 3,4 G$ de revenu fiscal et parafiscal au fédéral et au provincial. Pour le gouvernement du Québec seulement, cela représente plus d'argent que le budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) ou du ministère de la Culture et des Communications (MCC).

L'apport au PIB québécois de l'écosystème forestier correspond à lui seul à plus de 20 % du PIB industriel du Québec en entier.

« Le bois doit être au cœur des discussions stratégiques sur l'avenir économique du Québec. Sur toutes les tribunes. Dans tous les débats. Y compris dans la campagne électorale qui s'annonce », affirme Jean Laflamme, président du conseil de Meubles South Shore, membre fondateur de l'AEIFQ.

Dans un contexte marqué par les incertitudes macroéconomiques, les tensions géopolitiques et des enjeux énergétiques majeurs, l'AEIFQ appelle les décideurs publics à reconnaître pleinement le rôle central que joue la forêt québécoise. « Le bois québécois est un actif stratégique capable de répondre simultanément aux enjeux économiques, énergétiques, environnementaux et régionaux du Québec. Il est temps d'aider tout l'écosystème, de la forêt jusqu'au panneau d'armoire de cuisine, à livrer son plein potentiel », ajoute David Lauzon, président de Planchers de bois Lauzon.

Le bois : une ressource stratégique pour l'avenir

Renouvelable, biosourcé et séquestrant le carbone, le bois constitue un matériau clé de la transition économique et environnementale. Contrairement à d'autres secteurs fortement énergivores, l'industrie forestière crée de la richesse tout en consommant moins d'énergie et en valorisant la biomasse forestière.

Aujourd'hui, le secteur forestier québécois produit près de 180 MW d'énergie renouvelable, un apport significatif dans un contexte où la disponibilité énergétique devient un frein majeur au développement industriel.

« Les matériaux renouvelables prennent une valeur croissante sur les marchés mondiaux. Le bois québécois fait d'ailleurs l'envie du monde entier. Nous pensons qu'il est temps qu'il redevienne un objet de fierté et de développement et que nos décideurs lui accordent toute l'attention qu'il mérite », souligne Frédéric Verreault, vice-président, Affaires corporatives chez Chantiers Chibougamau.

Une démarche ouverte et rassembleuse

Créée dans un esprit d'urgence et de collaboration, l'Alliance de l'écosystème industriel de la forêt du Québec se veut un espace de mobilisation ouvert à d'autres joueurs de l'écosystème forestier qui souhaiteraient joindre leurs voix.

L'Alliance ne vise pas à se substituer aux associations existantes, mais à trouver de nouvelles perspectives, à amplifier les voix du milieu et à favoriser une approche transversale dans les politiques publiques.

Voici la liste des membres qui forment actuellement l'AEIFQ :

Beaubois, ébénisterie sur mesure

ébénisterie sur mesure Cabico, armoires de cuisine

armoires de cuisine Canadel, meubles

meubles Chantiers Chibougamau, bois d'œuvre, bois d'ingénierie, bois massif, pâte kraft et énergie

bois d'œuvre, bois d'ingénierie, bois massif, pâte kraft et énergie Emballages Carrousel, Emballages

Emballages Groupe Lacasse, mobilier de bureau

mobilier de bureau Groupe Lebel, bois d'œuvre

bois d'œuvre Lauzon Planchers de bois exclusifs , Planchers

, Planchers Maison Laprise, maisons usinées

maisons usinées Miralis, armoires de cuisine

armoires de cuisine Meubles South Shore, meubles

meubles Préverco, planchers

planchers Tafisa, panneaux

panneaux Uniboard, panneaux

À propos de l'Alliance de l'écosystème industriel forestier du Québec (AEIFQ)

L'AEIFQ regroupe 14 entreprises représentant l'ensemble de la chaîne de valeur forestière au Québec. Sa mission est de faire reconnaître la forêt et ses produits comme des leviers stratégiques de la souveraineté économique du Québec, de la transition durable et de la vitalité des régions.

