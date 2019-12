Une voie vers une société plus amicale, rapprochée par les robots : exposition internationale du 18 au 21 décembre 2019

- Les robots les plus récents, des robots industriels aux robots de service, sous un même toit ; un nombre record de 637 exposants se rassemblant au Tokyo Big Sight -

TOKYO, 10 décembre 2019 /CNW/ - L'association robotique du Japon (Japan Robot Association) et le quotidien de l'industrie NIKKAN KOGYO SHIMBUN accueilleront le Salon international du robot 2019 (International Robot Exhibition 2019) au Tokyo Big Sight du 18 (mercredi) au 21 (samedi) décembre sur le thème « La voie vers une société plus amicale, rapprochée par les robots ». L'exposition de cette année marquera le 23e anniversaire de cet événement constituant la plus grande foire commerciale consacrée aux robots dans le monde et se tenant tous les deux ans.

L'exposition occupera les halls Aomi, Ouest et Sud du Tokyo Big Sight. Pendant quatre jours, l'événement offrira l'occasion de découvrir des robots d'avant-garde provenant du Japon et de l'étranger, avec des présentations complètes par des fabricants de robots industriels en même temps que des produits et technologies connexes comme l'internet des objets (IdO) et l'intelligence artificielle (IA), le tout sous un même toit. Les organisateurs seraient vivement reconnaissants de l'aide des médias afin de faire connaître le Salon international du robot 2019.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/201912024192-O1-RZDxFL19

Grandes lignes de l'exposition :

Nom : INTERNATIONAL ROBOT EXHIBITION 2019 (iREX2019)

Objectif : Le but de l'exposition est de rassembler et de présenter sous un même toit des robots industriels et des robots de service ainsi que des équipements connexes provenant du monde entier, d'aider à améliorer la technologie d'utilisation des robots et le développement de ce marché, et de contribuer à la création de nouveaux marchés et à la promotion de la technologie industrielle des robots.

Thème : La voie vers une société plus amicale, rapprochée par les robots

Organisée par : L'association robotique du Japon (Japan Robot Association, JARA), THE NIKKAN KOGYO SHIMBUN, LTD.

Dates : 18 (mercredi) au 21 (samedi) décembre 2019

Lieu : Aomi Hall, West Hall (hall ouest) et South Hall (hall sud) au Tokyo Big Sight

Heures d'ouverture : 10 h 00 à 17 h 00

Tarifs : 1 000 JPY

(entrée gratuite pour les personnes s'étant préinscrites ou détenant des invitations, ou âgées de moins de 16 ans)

Détails concernant l'événement (en date du 19 novembre)

Total de 637 exposants, 3 060 stands (2017 : 612 exposants, 2 775 stands)

*augmentation de 25 exposants et de 285 stands par rapport à l'exposition précédente, ce qui en fait la plus grande jamais vue

Nombre de stands par zone

- Zone des robots industriels : 2 379 stands (2017 : 2 012 stands)

*augmentation de 367 stands

- Zone des robots de service : 551 stands (2017 : 533 stands)

*augmentation de 18 stands

- Zone spéciale de l'exposition : 130 stands (2017 : 230 stands)

(Prix du robot, etc.)

Exposants étrangers

95 exposants, 389 stands (2017 : 88 exposants, 252 stands)

*augmentation de 7 exposants et de 137 stands

Pays exposants : 16 pays et régions

États-Unis, Italie, Autriche, Canada, Corée du Sud, Singapour, Suisse, Suède,

Thaïlande, Chine, Taïwan, Danemark, Allemagne, France, Monaco, Roumanie

Points saillants

1. Plus grande zone jamais vue de robots industriels

L'utilisation des robots industriels s'est étendue au-delà des industries conventionnelles de l'automobile et des pièces électroniques vers des secteurs comme l'alimentation et la médecine, et elle a récemment attiré l'attention d'un vaste éventail de domaines, depuis la logistique jusqu'à la construction.

À l'exposition de cette année, une nouvelle zone consacrée aux robots SIer dans le hall Aomi, présentera les intégrateurs de systèmes robotiques (SIer), lesquels offrent des systèmes d'automatisation basés sur des environnements réels de travail. Cette zone s'étendra sur les trois sites et elle sera la plus grande de l'événement.

2. Une zone consacrée aux robots de service, couvrant un large éventail de domaines, depuis l'intervention en cas de catastrophe jusqu'aux soins infirmiers et de bien-être, à l'agriculture et à l'éducation

Outre des démonstrations de robots les plus récents, centrées autour du stand de la NEDO (Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles), la zone des robots de service présentera aussi des expositions conjointes de robotique agricole par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches. Des concours d'essai (défi d'assemblage de produits, défi de la future épicerie de proximité) auront également lieu en avance sur le Sommet mondial des robots de 2020, et ils seront organisés par la NEDO et le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie. D'autres expositions feront figurer des robots qui aident dans la vie quotidienne, notamment les soins infirmiers, le bien-être et l'éducation.

3. Colloques et forums quotidiens à caractère international

Commençant par l'iREX Robot Forum 2019 qui se tiendra dans la salle de conférence internationale le jour de l'ouverture, l'exposition accueillera des tribunes avec d'éminents développeurs et experts techniques de robots industriels du Japon et de l'étranger. Divers forums se consacreront également aux robots de service (infrastructures, agriculture et soins infirmiers), où la scène principale du hall ouest 4F accueillera le deuxième jour « IA et utilisation des robots dans les systèmes de construction, de production et de gestion » et « Le futur de l'agriculture intelligente avec les robots et les TIC » (technologies de l'information et des communications).

Inscriptions pour la presse

Veuillez remplir le formulaire « Press registration » par l'intermédiaire du site web officiel du Salon international du robot.

Lien : https://nikkansc.co.jp/secure/irex2019/press/en/prg/form.cgi

SOURCE Japan Robot Association (JARA), THE NIKKAN KOGYO SHIMBUN, LTD.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Masaya Nitta, Centre des relations publiques du Salon international du robot (International Robot Exhibition), Fullhouse Inc., tél. : +81-3-3405-5070, courriel : irex-press@fullhouse.jp ; heures : 10 h 00 - 17 h 00 (heures de Tokyo; jours en semaine uniquement)