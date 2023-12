Une vingtaine d'enfants s'envolent vers le pôle Nord grâce à PAL Airlines

QUÉBEC, le 16 déc. 2023 /CNW/ - Aux premières lueurs du soleil, ce matin, décollait de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) un avion avec à son bord une vingtaine d'enfants fébriles à l'idée de voler vers la plus féérique des destinations, le pôle Nord! En effet, rassemblés par WKND radio et deux organismes bien connus de la région, soit le Centre de pédiatrie sociale de Québec ainsi que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN), ces enfants ont pu vivre un moment émouvant de candeur, par cette initiative de PAL Airlines.

Accueilli par de dynamiques animateurs de WKND radio qui étaient sur place pour animer cette escapade magique, le groupe a pu partager un petit déjeuner pour ensuite embarquer dans l'avion qui lui était réservé.

À l'atterrissage, ce n'est nul autre que le père Noël qui a salué le groupe. Celui-ci est monté à bord de l'aéronef pour remettre en main propre un cadeau à chaque enfant. Rendue possible principalement grâce à PAL Airlines, YQB et WKND radio, cette surprise aura assurément été l'événement phare de la journée, pour plusieurs enfants.

Si PAL Airlines organise cet événement qui marque les petits et les grands esprits depuis plusieurs années, il s'agit de la 3e édition tenue à Québec, en relais aux événements précédemment organisés à St. John's, Moncton puis à Sept-Îles.

PAL Airlines peut compter sur la collaboration de nombreux partenaires de la région de Québec dans l'organisation et la tenue de cet événement, sans qui toute cette magie ne pourrait prendre vie. Mentionnons notamment YQB, WKND radio, Toys'r'us, Cookie Bluff, Ghostea, Galeries de la Capitale, Réno Jouets, Groupe Voyages Québec, Avjet, TSAS, Lora Créateur, TVA et Nourcy.

