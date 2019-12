Une vidéo-documentaire pour encourager l'ouverture et lutter contre la transphobie - Une nouvelle campagne gouvernementale enflamme les médias sociaux

QUÉBEC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La nouvelle campagne publicitaire du gouvernement du Québec pour lutter contre la violence sous toutes ses formes enflamme les réseaux sociaux. En moins d'une semaine, la plus récente capsule pour contrer la transphobie a généré quelque 770 000 visionnements, près de 9000 mentions J'aime et 3800 partages sur Facebook. L'objectif d'entamer la discussion au sujet de l'ouverture à tous les genres est accueilli positivement par les Québécois.

Sensibiliser est une chose, mais comprendre et accepter en est une autre. Par le biais de cette vidéo-documentaire imaginée par lg2, on découvre une famille québécoise qui nous accueille dans son acceptation de la transsexualité de son enfant. Un message qui ratisse large, et invite à la réflexion au sujet du cheminement des familles qui seront confrontées à une telle situation.

Une campagne qui se fusionne à l'actualité, et qui vise ultimement à favoriser chez les Québécois une perception plus juste de la réalité de ces individus et de leur noyau familial.

Cette récente capsule sur la transphobie fait partie d'une deuxième phase dans le cadre d'une grande campagne de lutte contre la violence sous toutes ses formes. Pour visionner la campagne, utilisez #ChaquePersonneCompte.

Pour accéder à la vidéo :

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=vFW9Dn3Yb1w

Facebook : https://www.facebook.com/justiceqc/videos/424226111606510/

