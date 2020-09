L'entreprise qualifie la décision de la Cour d'appel fédérale de « validation claire de la décision du CRTC sur les services de gros »

TORONTO, le 10 sept. 2020 /CNW/ - Communications Distributel Limitée salue la décision rendue aujourd'hui par la Cour d'appel fédérale. Les juges de la Cour ont décidé à l'unanimité de rejeter tous les aspects de l'appel interjeté par les grandes entreprises de télécommunications et de câblodistribution contre la décision rendue par le CRTC en août 2019, qui ordonnait aux titulaires d'une licence d'établir des tarifs de gros équitables en ce qui a trait aux services Internet. Distributel a toujours soutenu que la décision du CRTC était juste et réfléchie, et que la baisse des tarifs se traduirait par plus de choix, plus d'innovations et une meilleure valeur pour les Canadiens.

« C'est une victoire pour les Canadiens, a déclaré Matt Stein, chef de la direction de Distributel. Les grandes entreprises de télécommunications et de câblodistribution prennent toutes les mesures possibles pour contester la pratique de longue date au Canada qui consiste à assurer des prix équitables et une saine concurrence. Il est évident aujourd'hui que les juges n'ont vu aucun fondement dans cet appel et ceux-ci ont déterminé que le processus rigoureux du CRTC était bien réfléchi, juste et équitable. »

La décision du CRTC était fondée sur un processus triennal de recherche détaillée et de consultation approfondie. Le rejet de l'appel par la Cour constitue une validation claire du rôle du CRTC dans la protection des intérêts des Canadiens.

« Les événements survenus en 2020 ont prouvé que l'accès abordable à Internet est absolument essentiel à tous les aspects de notre vie, a déclaré M. Stein. L'objectif de Distributel est de veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à des offres, à des produits ainsi qu'à des choix attrayants et abordables. Nous avons hâte que la baisse des tarifs obligatoires entre en vigueur afin que les consommateurs canadiens puissent enfin profiter des prix équitables, de l'innovation et de la concurrence qu'ils méritent. »

À propos de Distributel

Fondée en 1988, Distributel est un fournisseur indépendant de services de communications primé et œuvrant à l'échelle nationale qui offre une vaste gamme de services de communications d'affaires et résidentielles. L'entreprise est fière d'avoir obtenu en 2020 la certification Great Place to Work® et elle a également mérité une reconnaissance grâce à son milieu de travail progressif et collaboratif. Détenue à 100 % par des intérêts canadiens, avec des bureaux partout au pays et un réseau national, Distributel continue de forger de nouveaux partenariats et d'apporter directement des solutions novatrices sur le marché grâce à sa division dynamique de vente en gros. ThinkTel, la division des services aux entreprises de Distributel, est un fournisseur de services voix et données évolués pour les PME et les grandes entreprises partout au Canada. L'entreprise offre des services de télévision par l'intermédiaire de TotalTV Inc., un fournisseur de services de télévision sur IP qui exerce ses activités en Ontario et au Québec. En tant que partenaire renommé de solutions Microsoft et PMP de Cisco, la division des services aux entreprises s'est établie comme moteur d'innovation au sein de l'industrie. Pour en apprendre davantage, consultez le site : www.distributel.ca/fr.

SOURCE Distributel Communications Limitée

Renseignements: Andrea Lekushoff, Broad Reach Communications, Tél. : 416 435-2569, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.distributel.ca