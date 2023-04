Une vaste coalition d'organismes alarmés par le Plan santé et le PL 15

Stoppons la machine !

MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - La Ligue des droits et libertés, la Coalition Solidarité Santé et la Coalition Riposte au Plan Santé, regroupant plus de 35 organisations, alertent la population sur les reculs du droit à la santé et les reculs démocratiques que représente le Plan santé à plusieurs égards.

Le Plan santé et le projet de loi 15 ouvrent toute grande la porte à une accélération de la privatisation en matière de services sociaux et de soins de santé. Pensons, notamment, à l'annonce des mini-hôpitaux privés, à la création de Santé Québec et à la croissance fulgurante de la télémédecine privée. Le gouvernement déploie cette privatisation avec une scandaleuse désinvolture malgré la gravité de ce qu'elle représente, comme le détournement des ressources du système public vers le privé et la mise en péril de la gratuité des soins à moyen terme. C'est la recherche du bien-être collectif qui doit nous guider. Confier certains soins de santé et services sociaux aux acteurs privés présente le risque que les intérêts financiers aient priorité sur ceux de la population et mettent en péril le financement de nombreux services essentiels de santé. La réalisation des droits se conjugue très mal avec la recherche du profit.

La participation démocratique en matière de santé, déjà affaiblie depuis un certain temps, subit aussi d'importants reculs. Rappelons que la démocratie ne se limite pas à exercer son droit de vote aux quatre ans. Elle implique, entre autres, le droit à l'information, des structures favorisant la participation des différentes parties intéressées, ainsi que de véritables mécanismes de reddition de compte à l'égard des décideurs. Le Plan santé se traduise plutôt par une quasi- disparition du pouvoir citoyen dans le réseau, alors qu'il est essentiel pour tenir compte des besoins, des réalités et des expertises de la population en matière de santé et de services sociaux. Ces reculs affectent de manière accentuée les personnes racisées et les groupes marginalisés.

Rappelons que le Plan santé n'a fait l'objet d'aucune consultation publique, alors que le gouvernement en déploie les différents chantiers depuis plusieurs mois déjà, bien avant le dépôt du PL 15, le 29 mars dernier. Cette nouvelle réforme propose des changements majeurs dont certains auront des impacts graves sur le droit à la santé, en nuisant à l'universalité, à la gratuité, à l'accessibilité et à l'équité des soins. Le gouvernement du Québec doit consulter et entendre les organismes communautaires en santé et services sociaux, très préoccupés par la menace à leur autonomie que représente cette réforme.

Nous invitons les élu-e-s, les médias et le grand public à s'approprier et diffuser largement la série de vignettes lancée aujourd'hui par la Coalition Riposte au Plan santé, qui mettent en lumière certains enjeux centraux en matière de santé et de services sociaux et invite à demeurer critique face aux avenues qui sont proposées.

La population est en droit d'être adéquatement informée, consultée et entendue en temps utile, plutôt que d'être mise devant le fait accompli d'un tel bouleversement des fondements de notre régime public de santé. Le Plan Santé se déploie à une vitesse folle dans un déficit démocratique effarant, alors qu'il ne va pas dans le sens d'une meilleure réalisation du droit à la santé. Stoppons la machine !

Citations

« La participation démocratique ne doit pas se limiter à des sondages de satisfaction. Nous demandons le droit d'être informé, consulté et écouté pour exercer pleinement notre pouvoir démocratique de décider. » - Nathalie Déziel, directrice du Regroupement des Aidantes et aidants naturels de Montréal (RAANM) et porte-parole de la Coalition Solidarité Santé.

« On ne se remet pas encore de la désorganisation profonde du réseau causée par la réforme Barrette, que déjà Christian Dubé propose une nouvelle mouture comptable centralisatrice, qui ne répond en rien aux besoins actuels des soignants et des patients. Ce n'est plus la qualité de la relation clinique entre le prestataire et le patient qui sera fondamentale, mais plutôt la quantité de contacts par jour, et c'est grave. La santé n'est pas un produit commercial à acheter au prix le plus économiquement viable, mais un droit humain pour toute personne d'accéder gratuitement à tous les soins médicaux nécessaires. » - Arnold Aberman, médecin, membre du collectif Soignons la justice sociale et porte-parole de la Coalition Riposte au Plan santé.

« Non seulement le gouvernement tente de nous imposer des changements titanesques n'allant pas dans le sens d'une meilleure réalisation du droit à la santé et ouvrant grand la porte à la privatisation, mais qui plus est, il tente de le faire sans débat public qui soit à la hauteur de l'ampleur de son plan. Encore une fois, le gouvernement tente d'escamoter le débat démocratique essentiel, et auquel nous sommes en droit de nous attendre. » - Laurence Guénette, porte-parole de la Ligue des droits et libertés.

Faits saillants

Vignettes de la Coalition Riposte au Plan santé

En ligne : https://liguedesdroits.ca/stoppons-la-machine-coalition-riposte-plan-sante/

Le droit à la santé est le droit de toute personne au meilleur état de santé physique, psychologique et sociale susceptible d'être atteint, et non seulement celui à des soins de santé urgents ou de première ligne. Les services sociaux et la participation démocratique à la santé publique sont d'une importante capitale pour la réalisation du droit à la santé.

Le droit à la santé nous échappe!, cadre d'analyse sur le droit à la santé en lien avec cinq enjeux incontournables : la technologisation, la rémunération, la démocratie, la privatisation et le rôle des tribunaux, 2022.

En ligne : https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/2022/10/seminaire_droit_sante_nous_echappe_20221025_vf.pdf

Manifeste de la Coalition Solidarité Santé pour un système de santé public, gratuit et universel

En ligne : https://cssante.com/manifeste/

La note socioéconomique de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) sur la privatisation et la croissance de l'industrie des soins virtuels au Québec, 2023.

En ligne : https://iris-recherche.qc.ca/publications/soins-virtuels/

À propos

La Coalition Solidarité Santé est un regroupement québécois créé en 1991 composé d'organisations syndicales, communautaires et de comités de citoyennes et citoyens. Elle comprend également des groupes féministes, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de personnes proches aidantes. La défense des grands principes qui constituent les pierres angulaires du réseau de santé depuis sa mise sur pied, à savoir le caractère public, la gratuité, l'accessibilité, l'universalité et l'intégralité, sont à la base de toutes les interventions de la Coalition Solidarité Santé.

La Coalition Riposte au plan Dubé est un regroupement adhoc d'associations de justice sociale, de groupes de recherche et d'organisations de défense des droits mobilisés face au plan Santé qui a été annoncé par le Ministre Christian Dubé à l'hiver 2022.

Depuis 1963, la Ligue des droits et libertés (LDL) a influencé plusieurs politiques gouvernementales et projets de loi en plus de contribuer à la création d'institutions vouées à la défense et la promotion des droits humains. Elle intervient régulièrement dans l'espace public pour porter des revendications et dénoncer des violations de droits auprès des instances gouvernementales sur la scène locale, nationale ou internationale. Son travail d'analyse, de sensibilisation et de promotion est primordial pour que les droits humains deviennent la voie à suivre vers une société juste et inclusive, pour tous et toutes. Comme organisme sans but lucratif, indépendant et non partisan, la LDL vise à défendre et à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme.

