Une unité de traitement d'air modulaire : un projet mené à terme par Ainsworth au Cégep du Vieux Montréal

MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Ainsworth, l'une des principales sociétés multi-métiers intégrées en Amérique du Nord, est fière d'annoncer l'achèvement des travaux de modernisation de la ventilation et de la climatisation au Cégep du Vieux Montréal, dans les espaces dédiés à la formation continue et aux entreprises. Ce projet, qui s'est déroulé au 2e, 5e et 6e étages de la Place Dupuis, visait à améliorer les installations existantes et à offrir un environnement confortable pour les usagers.

Le succès de ce projet repose sur l'expertise technique d'Ainsworth et sur l'installation d'une unité de traitement d'air modulaire fabriquée localement par Ingénia. Cette unité, pensée sur mesure, a été conçue pour s'intégrer parfaitement dans les contraintes architecturales et structurelles du bâtiment, tout en répondant aux exigences de performance énergétique.

En raison des particularités du chantier, l'équipe technique d'Ainsworth a suivi une formation spécifique pour le réassemblage de l'unité sur place, afin de respecter les contraintes liées aux déplacements et garantir une mise en œuvre optimale.

« La collaboration entre nos équipes et nos partenaires a été essentielle pour livrer ce projet dans les délais, tout en respectant les spécificités techniques du site. C'est une grande fierté de voir le résultat final contribuer à une meilleure qualité de l'air pour les usagers », a déclaré Eric Breault, chargé de projet Sénior chez Ainsworth.

Ce projet, qui a débuté en juillet 2024 et s'est conclu dernièrement, reflète l'engagement d'Ainsworth à fournir des services techniques de haute qualité, en particulier dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC). Réalisé en collaboration avec l'entrepreneur général Construction Doris Lessard Inc., il s'inscrit dans la volonté d'Ainsworth de proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses clients, quelles que soient les contraintes du site.

Ainsworth fournit, partout au pays, des services de métiers techniques de première qualité, notamment en matière de systèmes de CVC, de conception-construction, d'électricité, de gestion de l'énergie, de solutions novatrices et d'automatisation de bâtiments pour les clients institutionnels, commerciaux, résidentiels, de soins de santé et industriels. En tant qu'entreprise multi-métiers intégrée, Ainsworth offre des services et des solutions de bout en bout qui répondent à tous les besoins d'entretien et de remise en état des actifs de nos clients.

