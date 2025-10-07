Une transaction 100 % québécoise - Groupe Normandin passe de la famille Brie à la famille Blais

QUÉBEC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Deux familles emblématiques du paysage économique et entrepreneurial québécois annoncent une transaction majeure. Chêne Blanc, société de portefeuille détenue par des membres de la famille Blais et bien établie dans les secteurs de la construction, du service aux entreprises et de l'immobilier, diversifie ses activités avec l'ajout d'une division restauration et hôtellerie en confirmant l'acquisition du Groupe Normandin, véritable institution au Québec. Cette transaction garantit que la propriété demeure entièrement québécoise et que la bannière Normandin conserve son indépendance… mais surtout les recettes derrière son succès et son menu !

David Blais, président de Chêne blanc et Normand Brie, fondateur du Groupe Normandin. (Groupe CNW/Groupe Normandin)

Fondé en 1969 par Normand Brie, le Groupe Normandin s'impose depuis plus d'un demi-siècle comme l'un des véritables joyaux de la restauration familiale au Québec. Solidement enraciné dans le quotidien des consommateurs québécois, toutes générations et origines confondues, Normandin déploie un réseau de 44 restaurants, de la rive sud de Montréal à Mont-Joli, ainsi que quatre établissements hôteliers reconnus pour leur confort et leur accessibilité, situés dans la grande région de Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Le temps est venu de passer le flambeau. Nous sommes fiers d'avoir bâti notre entreprise en demeurant fidèles à une idée simple : entretenir une relation de proximité authentique avec les gens d'ici. Savoir que cette histoire se poursuit entre les mains d'une autre famille québécoise animée des mêmes valeurs en conservant la recette de notre succès et l'équipe de direction en place nous remplit de gratitude », a déclaré Normand Brie, fondateur du Groupe Normandin.

Cette transaction s'inscrit sous le signe de la continuité. La direction actuelle de Normandin demeure en poste, assurant la stabilité des opérations, la fidélité envers la mission et l'expérience client incomparable à laquelle les consommateurs québécois sont attachés.

« Bâtir sur des entreprises solides, c'est notre quotidien. Aujourd'hui, cela se traduit par notre association avec la marque Normandin. Notre engagement : préserver ce qui en a fait l'une des bannières les plus appréciées des Québécois et l'accompagner vers un avenir ambitieux, enraciné dans nos valeurs familiales. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie d'acquisitions et diversification de l'entreprise et avec l'ambition de poursuivre la croissance de la marque Normandin », a souligné David Blais, président de Chêne blanc.

Basé sur la rive sud de Québec, ce holding a été constitué pour permettre à l'entreprise familiale fondée en 1950 par Camille Blais et actuellement présidée par David Blais, de diversifier ses activités tout en maintenant le même engagement envers l'excellence. Chêne Blanc partage avec le Groupe Normandin des valeurs profondément ancrées : l'esprit de famille, la rigueur, l'implantation locale forte et la volonté de soutenir une croissance durable, à échelle humaine, respectueuse à la fois des traditions et des ambitions pour demain.

Cette passation de propriété, d'une grande famille à une autre, s'inscrit dans un esprit de continuité, guidée par la volonté commune de préserver un héritage précieux, fidèle aux valeurs fondatrices, et portée par une vision claire de l'avenir, au service des québécois.

À propos de Groupe Normandin

Fondé à Québec, Groupe Normandin est au centre de la vie québécoise depuis plus de 56 ans, assurant une présence autant dans les régions que dans les centres urbains. Basé sur un modèle d'affaires unique alliant restauration, hôtellerie et logistique intégrée. Avec un réseau de 44 restaurants, quatre établissements hôteliers et une structure d'exploitation éprouvée, l'entreprise se distingue par sa proximité avec la clientèle, sa culture de service et son enracinement régional durable.

À propos de Chêne Blanc

Chêne Blanc est une société par actions établie à Lévis. Elle est détenue par des membres de la famille Blais, également propriétaire du groupe CBF, chef de file reconnu dans les secteurs des fondations profondes, de la soudure, de la santé et sécurité au travail, de l'immobilier et autres. Le holding vise à soutenir la croissance de ses filiales et à investir stratégiquement dans des fleurons québécois et canadiens.

