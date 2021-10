Une technologie verte 100% québécoise au service de l'autonomie alimentaire - Océan Vert obtient une aide financière du gouvernement provincial pour le développement de ses fermes verticales au Québec

SAINT-PACÔME, QC, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Océan Vert, une co-entreprise québécoise formée par Courchesne Larose et INNO-3B, est fière d'annoncer l'obtention d'une aide financière de 6,8 M$ du gouvernement provincial pour accélérer le développement de son projet de fermes verticales. Basé sur une technologie verte 100 % québécoise, ce projet novateur contribuera à accroître l'autonomie alimentaire du Québec en produisant et en distribuant, à grande échelle, des fruits et légumes locaux et responsables, 12 mois par année, aussi bien en ville qu'en campagne.

Le soutien financier comprend un prêt de 4,7 millions de dollars du ministère de l'Économie et de l'Innovation, attribué par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, une contribution financière de 600 000 $ issue du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ainsi qu'une garantie de prêt de 1,5 million de dollars provenant de La Financière agricole du Québec. L'annonce a été faite aujourd'hui à Saint-Pacôme en présence du premier ministre du Québec, Francois Legault, et de la députée de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx. Le soutien financier servira à l'implantation de deux fermes verticales destinées à la culture de légumes feuilles, un projet évalué à plus de 19 millions de dollars.

« Nous sommes fiers de contribuer à l'autonomie alimentaire du Québec, a déclaré Francis Routhier, président d'Océan Vert. Véritable projet de société, le développement des fermes verticales au Québec est une démarche prometteuse qui nous tient à cœur. Elle répond aux attentes des consommateurs qui accordent de plus en plus d'importance aux produits locaux, à la traçabilité, à la fraîcheur mais aussi au prix des aliments qu'ils achètent. Nous nous réjouissons de l'aide financière qui nous est accordée et saluons la vision du gouvernement pour intensifier le développement des technologies vertes dans le domaine agricole et stimuler l'économie régionale ».

« Après plus de 100 ans, l'innovation et le développement durable sont toujours au cœur de nos valeurs et de nos décisions, a rappelé Denis Pageau, vice-président exécutif, projets spéciaux de Courchesne Larose qui détient la certification ECORESPONSABLE, niveau 2 - Performance d'Écocert Canada. Le projet de ferme verticale s'inscrit dans notre volonté d'améliorer l'accessibilité des fruits et légumes, tout en respectant la nature. Il s'ajoute à des initiatives novatrices comme LOOP, un projet d'économie circulaire qui nous permet de réduire le gaspillage et de redonner de la valeur aux fruits et légumes rejetés en les transformant en produits extraordinaires. »

« La technologie brevetée que nous avons développée répond aux enjeux environnementaux actuels, a souligné Martin Brault, président d'INNO-3B. Sur le plan collectif, nous sommes très fiers que notre technologie puisse permettre de mettre réellement en valeur nos deux plus grandes ressources québécoises, soit l'énergie propre et l'eau, pour en faire une solution durable face aux enjeux climatiques. »

Une technologie qui se démarque

Les fermes verticales d'Océan Vert utilisent une technologie unique dans le domaine de l'agriculture développée par INNO-3B. Son système modulaire offre de nombreuses possibilités d'expansion verticale et horizontale pour une optimisation maximale de l'espace. La manutention automatisée des récoltes permet de réduire de façon substantielle les besoins d'équipement et de main-d'œuvre. Un système d'éclairage DEL refroidi à l'eau assure aux cultures une lumière qui facilite la photosynthèse et réduit jusqu'à trois fois l'espace entre les étagères par rapport aux méthodes habituelles.

Pour le premier centre de production situé à Saint-Pacôme, la technologie permettra une réduction importante des émissions de CO 2 de l'ordre de 60T par année et des économies de consommation d'eau pouvant atteindre 95 % comparativement à la culture en champ.

Qualité inégalée

La technologie d'INNO-3B utilisée par Océan Vert permet de produire des fruits et des légumes de qualité constante et prévisible grâce à l'environnement contrôlé. Les produits peuvent passer en quelques jours, voire en quelques heures, de la ferme aux tablettes. Ils offrent également une plus grande capacité de conservation une fois emballés et sont cultivés sans pesticide.

Des produits en tablette dans les prochains mois

Les produits d'Océan Vert seront commercialisés sous la marque MIDI au Québec. Les premiers produits disponibles seront des légumes-feuilles : un mélange printanier, des bébés épinards et de la bébé roquette. Les produits intégreront graduellement les tablettes au fil des prochains mois. La production devrait atteindre 650 tonnes de légumes-feuilles annuellement d'ici quelques années.

À propos d'Océan Vert

Fondée en 2021, Océan Vert est l'une des premières entreprises en agriculture verticale au Québec. Elle conjugue les forces respectives et complémentaires de Courchesne Larose et d'INNO-3B, deux entreprises québécoises axées sur l'innovation et le développement durable. Ce partenariat stratégique met à profit la vaste expertise de Courchesne Larose au chapitre de la distribution des fruits et légumes et la connaissance en production de plantes en milieu fermé et contrôlé d'INNO-3B. À terme, l'entreprise souhaite établir d'autres sites de production à l'extérieur des frontières du Québec.

À propos de Courchesne Larose

Joueur de premier plan de l'industrie des fruits et légumes depuis plus de 100 ans sur la scène internationale, Courchesne Larose Ltée est une entreprise du Groupe Courchesne Larose qui emploie plus de 2 500 personnes. Sa mission première est d'offrir à ses fournisseurs la vitrine la plus vaste et le meilleur réseau de distribution de fruits et légumes frais au Canada, permettant à ses clients de bénéficier de produits diversifiés et de qualité à l'année. Ses fournisseurs sont issus des quatre coins de la planète et ses clients sont situés partout au Canada ainsi que sur la côte est américaine. Près de 25 % du volume commercialisé par l'entreprise provient des producteurs québécois.

À propos de INNO-3B

INNO-3B est une jeune entreprise de technologie spécialisée dans le développement de technologie d'agriculture verticale. INNO-3B conçoit des solutions d'agriculture verticale qui répondent directement aux enjeux environnementaux par la sécurité alimentaire, la réduction de GES, ainsi qu'aux contraintes économiques typiques des fermes verticales en adressant les enjeux d'espace et de main d'œuvre et de mise à l'échelle.

