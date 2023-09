Une technologie d'IA développée au Canada vise à faciliter la détection précoce de la SLA

~ L'algorithme MNd-5 examine les dossiers médicaux électroniques pour aider les médecins à identifier les personnes pour lesquelles des examens de suivi de la SLA pourraient être appropriés ~

TORONTO, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Mitsubishi Tanabe Pharma Canada (MTP-CA) est fière de soutenir le développement d'un nouveau programme d'intelligence artificielle (IA) conçu pour analyser les dossiers médicaux électroniques (DME) dépersonnalisés et identifier les personnes pour lesquelles des examens de suivi de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou l'orientation vers un centre spécialisé pourraient être appropriés d'un point de vue clinique. Process for Progress in ALS: An EMR-based practice enhancement initiative utilise un algorithme clinique, MNd-5, et a pour objectif d'aider les professionnels de la santé à prendre des décisions opportunes concernant les examens de suivi ou l'orientation vers un service spécialisé.

« Le diagnostic et le traitement précoces de la SLA peuvent améliorer les résultats, mais la maladie peut être difficile à diagnostiquer au cours des premiers stades. Plus le temps passe avant la pose du diagnostic, moins il y a de possibilités de prise en charge de la maladie pour une personne atteinte de SLA », a déclaré la Dre Angela Genge, Directrice générale du Centre d'excellence de la SLA au Neuro de Montréal. « L'initiative Process for Progress in ALS représente une avancée unique dans la technologie médicale de l'IA qui peut aider les professionnels de la santé à identifier les patients et patientes qui présentent plusieurs signes avant-coureurs de la SLA afin d'accélérer le processus de suivi, la pose du diagnostic et l'initiation d'un traitement si nécessaire. »

La SLA, également connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig, est une maladie neurodégénérative actuellement incurable et qui peut évoluer rapidement.1 Il s'agit d'une maladie difficile à diagnostiquer, car les symptômes peuvent être imperceptibles au début et aucun test ne permet de poser un diagnostic définitif. Au Canada, il faut en moyenne 21 mois pour recevoir un diagnostic de SLA2,3 la majorité des personnes atteintes de SLA meurent dans les trois ans qui suivent l'apparition des symptômes.2

« En tant que participant à l'initiative Process for Progress in ALS, je pense qu'il s'agit d'un pas en avant significatif pour nous aider à identifier les symptômes de la SLA dès les premiers stades et à orienter en toute confiance nos patients et patientes vers des tests plus poussés ou vers un centre SLA », a déclaré le Dr Hamza Jalal, neurologue à Oakville Valley Health, un participant au programme. « En intervenant plus précocement dans le parcours clinique, nous pouvons offrir aux personnes un accès à des soins multidisciplinaires, à des thérapies approuvées ou à des essais cliniques susceptibles de ralentir la progression de la maladie et d'améliorer leur qualité de vie. »

L'algorithme MNd-5* est destiné à être utilisé comme outil d'aide à la décision clinique pour aider les neurologues de proximité à identifier les personnes pour lesquelles des examens de suivi de la SLA ou une orientation vers un centre spécialisé peuvent être appropriés d'un point de vue clinique. L'algorithme priorise les patients et les patientes pour un examen clinique en comparant leurs caractéristiques de présentation et les résultats d'électromyographie (EMG) à une population de référence de patients diagnostiqués avec la SLA, chez qui la SLA a été exclue, et à des patients suivis en neurologie de proximité chez qui la SLA et d'autres maladies neurodégénératives du motoneurone n'ont pas été suspectées auparavant. L'algorithme est appliqué aux dossiers médicaux électroniques au Toronto Data Lab d'Ensho Health en tant que service. Ce service est mis à la disposition d'environ 80 % des neurologues de proximité grâce à des intégrations avec Epic, Cerner, Accuro, OscarPro, Indivicare, Mediquest et d'autres systèmes de dossiers médicaux électroniques.

« Nous savons que le temps est un facteur essentiel pour les personnes atteintes de SLA, et des initiatives comme Process for Progress in ALS sont cruciales pour aider à formuler un diagnostic rapide pour les personnes touchées par cette maladie dont les répercussions sont dévastatrices. Nous sommes fiers de soutenir l'introduction de cette technologie essentielle d'IA dans le cadre de notre engagement continu en favorisante l'innovation scientifique de premier plan, à collaborer avec les professionnels de la santé et à travailler sans relâche pour répondre aux besoins de la communauté SLA », a déclaré Andy Zylak, président de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada.

L'initiative Process for Progress in ALS est le fruit d'une collaboration entre MTP-CA et le comité directeur du programme : Dre Angela Genge, directrice générale de l'unité de recherche clinique du Neuro de Montréal, Dr Amer A. Ghavanini, responsable de la division de neurologie de Trillium Health Partners, et Dre Amanda Fiander, neurologue à Maritime Neurology.

Pour plus d'informations sur l'initiative Process for Progress in ALS : An EMR-based practice enhancement initiative, veuillez consulter : https://www.alsprogress.ca (en anglais).

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc. (MTP-CA) est basée à Toronto. MTP-CA est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA), dont l'objectif est de fournir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.mt-pharma-ca.com/fr/.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc.

Basée à Jersey City (N.J.), Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA) est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC). Fondée par MTPC, elle développe et perfectionne notre offre et commercialise des produits pharmaceutiques approuvés pour l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.mt-pharma-america.com ou suivez-nous sur Twitter , Facebook ou LinkedIn .

* L'algorithme MNd-5 est un processus de conversion des paramètres d'entrée en une estimation de vraisemblance. Il est utilisé au laboratoire de données d'Ensho Health à Toronto, au Canada, par le biais du module MNd-5 CDL (« module CDL »). Le module CDL comprend l'estimateur de vraisemblance du MNd-5 (« estimateur de vraisemblance ») qui l'encode dans un logiciel et une interface utilisateur graphique appelée contrôleur du MNd-5 (« contrôleur »). Le module CDL a été développé selon la norme ISO 13485:2016 pour les dispositifs médicaux, conformément au système de gestion de la qualité d'Ensho. Le module CDL MNd-5 est enregistré en tant que logiciel de dispositif médical au Canada en vertu de la licence d'établissement de dispositif médical d'Ensho Health (licence 16208). Au Canada, le logiciel qui encode l'algorithme MNd-5 et l'applique aux données du DSE est un logiciel de classe I, développé et déployé en vertu de la licence d'établissement d'instruments médicaux d'Ensho Health.

Références : __________________________________ 1 Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Fact Sheet. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (Institut national pour les troubles neurologiques et les accidents cérébrovasculaires), National Institutes of Health (Instituts nationaux de la santé), juin 2013, https://www.ninds.nih.gov/health-information/patient-caregiver-education/fact-sheets/amyotrophic-lateral-sclerosis-als-fact-sheet (en anglais). 2 Richards D, et al. Time to diagnosis and factors affecting diagnostic delay in amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol Sci. 2020;417:117054. 3 Hodgkinson VL, et al. Provincial Differences in the Diagnosis and Care of Amyotrophic Lateral Sclerosis. Can J Neurol Sci. 2018;45:652-659.

