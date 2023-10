Une symphonie de son et de lumière : Toshiba TV s'associe à des producteurs de musique talentueux pour #MakingSoundVisible

HONG KONG, 5 octobre 2023 /CNW/ - Dans l'ère numérique dynamique d'aujourd'hui, le divertissement à domicile est devenu un aspect essentiel du mode de vie, et le nouveau téléviseur Z870 de Toshiba est conçu pour fournir une riche toile de fond visuelle pour chaque musique. En tant que modèle équipé de la technologie Mini LED, il se synchronise avec votre musique en utilisant des images captivantes pour élever chaque note musicale, transformant votre maison en une salle de concert fascinante.

Pour vous rapprocher de l'expérience de définition musicale complète du téléviseur Z870 de Toshiba, voici une vidéo accrocheuse qui offre un aperçu attrayant de la magie qui se déploie lorsque les caractéristiques exceptionnelles de la télévision rencontrent l'art de la production musicale dans une quête vers #MakingSoundVisible.

Cette nouvelle trajectoire illustre l'harmonie tout en douceur entre les compétences du téléviseur Z870 de Toshiba dans la production de musique de qualité professionnelle. Pour ceux qui comprennent que la musique est avant tout une question de sonorité, le système REGZA Bass Woofer Pro produit une expérience audio qui résonne profondément. Il superpose soigneusement les sons, ce qui permet aux téléspectateurs de distinguer les notes, les battements et le rythme. La fonction audio du téléviseur Z870 de Toshiba est également raffinée par le système audio ambiophonique ZR 2.1.2 et le haut-parleur vers le haut - le premier étant axé sur l'immersion spatiale et le second sur la transmission sonore directionnelle précise.

Offrant des scènes vibrantes et ajoutant de la profondeur à chaque séquence, la technologie Quantum Dot Color est également présente dans la gamme Z870, tandis que le système REGZA Engine ZRi du téléviseur Toshiba travaille avec diligence pour améliorer la clarté des images et du son.

Joignez-vous aux médias sociaux et entrez dans le monde de la splendeur sensorielle dans le cadre de la campagne #MakingSoundVisible. Au cœur du projet, #MakingSoundVisible consiste à dévoiler la magie qui se produit lorsque le téléviseur Z870 de Toshiba rencontre les producteurs de musique, où ils explorent la synergie enchanteresse entre le son et les images de haute qualité. Joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux pour participer à des discussions audiovisuelles et explorer d'autres caractéristiques du Z870. Ne manquez pas votre chance de vous engager, d'apprendre et de gagner des cadeaux passionnants. Ensemble, utilisons le mot-clic #MakingSoundVisible!

À propos de Toshiba TV

Toshiba TV compte plus de 70 années d'histoire dans la production de téléviseurs. Grâce à son solide ADN sur le plan des inventions et des idées novatrices, Toshiba TV a souvent été la première au monde à introduire plusieurs caractéristiques novatrices dans ses téléviseurs. Toshiba TV a offert des expériences inoubliables et de nouveaux styles de visionnement à de nombreuses personnes dans le monde grâce à sa grande qualité d'image.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=fkP_L8LIiWQ

