Une success-story Québécoise - V3 digital et Stent unissent leurs forces pour aider les entreprises à maximiser leurs occasions d'affaires grâce à l'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - V3 digital, leader en Social Selling sur LinkedIn, et Stent Canada, partenaire exclusif autorisé de STENT AI LIMITED, premier logiciel d'intelligence artificielle conçu et développé au Canada, fusionnent leurs activités et lancent une application visant à devenir la référence mondiale en matière de génération d'opportunités d'affaires via les plateformes sociales.

Social selling : l'importance grandissante des plateformes sociales pour générer des débouchés d'affaires

Au Québec, la très grande majorité des opportunités numériques B2B sont générées par LinkedIn, une tendance qui a été décuplée par la récente crise sanitaire, renforçant davantage encore l'importance des réseaux sociaux pour le développement d'affaires et le recrutement, ainsi que la nécessité pour les organisations de mettre en place des stratégies digitales pertinentes.

Par conséquent, V3 et Stent ont vu la demande pour leurs services exploser au cours des derniers mois et leurs chiffres d'affaires tripler par rapport à la même période l'an passé. Ils ont déjà plus que doublé leurs effectifs, passant de 8 à 20 collaborateurs, et prévoient d'en embaucher encore 20 autres en 2021 pour soutenir leur expansion au reste du territoire canadien et le lancement aux États-Unis.

Stent : une application mobile nouvelle génération

Pour aider les organisations à maximiser leurs occasions d'affaires sur LinkedIn, le groupe V3-Stent lance officiellement une nouvelle application optimisée par les dernières technologies d'intelligence artificielle.

Cette nouvelle application est bien plus qu'une simple plateforme de vente sociale, c'est un lieu où l'intelligence artificielle rencontre l'intuition humaine en affaires. Stent collecte via les grands réseaux sociaux des données commerciales essentielles, non seulement sur les personnes et les organisations, mais aussi sur la manière dont elles interagissent avec les activités de vente sociale. Ces données donnent aux utilisateurs les informations, les aperçus et les indicateurs dont ils ont besoin pour entretenir leurs perspectives, accroître leur présence et établir leur image de marque sur les principales plateformes sociales.

Pour construire cette application nouvelle génération, V3-Stent a bénéficié du soutien financier de Prompt AI et le concours de Videns et Grabb, deux firmes d'intelligence artificielle 100 % québécoises. HEC Montréal apporte son soutien dans la gestion des biais de l'algorithme d'intelligence artificielle.

Stent et Montréal International : un modèle de réussite en matière de social selling

Stent a joué un rôle important et indispensable dans les résultats remarquables et impressionnants de Montréal International ces dernières années, aux côtés d'autres clients importants des secteurs des télécommunications, des technologies de l'information et de la finance. Il s'agit d'un outil numérique novateur, conçu et développé avec créativité pour aider les organisations de tous types et de toutes tailles, et ce, dans tous les domaines, à faire passer leurs stratégies de vente sociale à un niveau supérieur - et même au-delà.

À propos de Stent

Stent exploite la puissance de l'intelligence artificielle pour aider à identifier les contacts les plus pertinents, prédire les taux de conversion les plus élevés et fournir à ses clients les meilleures informations sur la manière d'interagir avec ses audiences. Stent fournit à ses clients des outils performants, des services de veille concurrentielle et de génération de prospects qualifiés afin de générer et établir des relations significatives et maximiser leurs objectifs d'affaires.

À propos de V3 Digital

V3 Digital est une firme pionnière en termes de stratégies liées au Social Selling. Son modèle d'accompagnement en 5 étapes repose sur plus de 7 années d'expertise et a permis de générer des millions en retombées tangibles pour ses clients. Le rôle collaboratif de V3 au sein des firmes crée un impact direct sur l'équipe des Ventes, du Marketing et des Ressources Humaines dans leur nécessité de bonifier leurs initiatives à l'aide de plateformes technologiques innovantes et permet d'y emmener un regard stratégique, quantifiable et humain.

SOURCE V3-Stent

Renseignements: Justine Touaux, [email protected], 514-223-6770 poste 248