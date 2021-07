Choy entretient des liens avec la Société depuis 2014, époque où elle s'est jointe à l'expédition du détroit de Victoria à la recherche des navires perdus de Franklin. Elle a depuis participé à des initiatives de vulgarisation scientifique auprès des jeunes par l'entremise d'Éducation Canadian Geographic.

« C'est un grand honneur d'être nommée exploratrice en résidence de la Société géographique royale du Canada, et d'être la première femme scientifique à occuper ce poste, déclare Choy. J'espère inspirer des jeunes d'horizons différents à s'intéresser à des questions liées à la faune et à la flore dans le Nord. J'espère aussi que le soutien qui m'est accordé m'aidera à élargir mes partenariats avec les communautés du Nord avec lesquelles j'ai eu le grand bonheur de travailler. »

Choy est actuellement stagiaire postdoctorale au département des sciences des ressources naturelles de l'Université McGill à Montréal. Ses études l'ont menée dans certains des endroits les plus reculés de l'Arctique canadien où elle étudie l'incidence des changements climatiques sur les prédateurs marins de l'Arctique.

Le programme d'Explorateurs en résidence cherche à présenter aux Canadiens des modèles contemporains d'une grande visibilité dans les domaines de l'exploration, de la découverte scientifique et du voyage d'aventure au Canada. Ils agissent en tant qu'ambassadeurs de la Société pour promouvoir plus avant son mandat qui est de « faire mieux connaître le Canada aux Canadiens et au monde ».

