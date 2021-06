Une sorte de ''vaccin musical'': un CD de 9 chansons donné gratuitement pour lutter contre la déprime

LAVAL, QC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Selon un récent sondage, presque le quart de la population pense que la pandémie actuelle affecte leur santé mentale.



Une épicerie, une pharmacie, une église, un déneigeur et un ex-politicien ont créé et distribuent en ce moment un ''vaccin musical'', disponible gratuitement dans des épiceries et pharmacies participantes, pour soulager les symptômes de la dépression et de l'anxiété.Ce produit avait été créé par une chorale d'itinérants de Montréal il y a 20 ans, pour encourager une population vulnérable de persévérer dans l'adversité.



L'équipe derrière cette innovation sociale et médicale, veut faire un appel à d'autres épiceries et pharmacies au Québec pour distribuer ce ''vaccin''. Elles seront approvisionnées par M. Daniel Péloquin, directeur de Chasse-Neige, qui avait déjà aidé nos aînés dans les CHSLD il y a 11 mois, en livrant bénévolement des dizaines de climatiseurs offerts par des particuliers.



Pour l'instant, seuls la pharmacie Uniprix au 1315 de la Concorde à Laval et l'IGA au 307 Cartier Ouest à Laval, participent à ce projet.



''Nous croyons que ce ''vaccin musical'' gratuit, donné sans prescription ni rendez-vous, permettrait de contribuer à calmer l'anxiété et la déprime qui semblent atteindre de plus en plus les personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou leurs proches-aidants'' promet Pierre Anthian, l'instigateur du projet.

SOURCE Pierre Anthian

Renseignements: 514-973-1717