MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Innodem Neurosciences, un leader en santé numérique et en convergence entre les neurosciences, la pharmaceutique et l'IA, est fière d'annoncer la nomination d'une sommité en matière de maladies neurodégénératives et mentales, Dr Paul Giacomini, M.D., FRCPC, à titre de Directeur médical (Chief Medical Officer) de l'entreprise.

Le Dr Giacomini est un neurologue spécialisé dans la sclérose en plaques et les troubles neuro-inflammatoires, ainsi que dans les techniques avancées de neuro-imagerie. Il est directeur de la clinique de sclérose en plaques du Neuro, professeur agrégé de neurologie et de neurochirurgie à l'Université McGill et médecin traitant à l'Institut neurologique de Montréal (« le Neuro ») et au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). En plus de sa pratique clinique active, le Dr Giacomini a été chercheur principal dans de nombreux essais cliniques évaluant de nouvelles thérapies pour diverses maladies neuro-inflammatoires. Ainsi, il est le fondateur et le codirecteur du projet de données DEMySTIFI (Data Extraction in Multiple Sclerosis To Inform Future Interventions), une base de données complète compilant des données cliniques, d'imagerie, biologiques et génétiques afin de mieux comprendre la réponse au traitement et la progression de la maladie. Il participe également à la recherche en imagerie en utilisant l'intelligence artificielle pour prédire la réponse au traitement dans les troubles neuro-inflammatoires, dans le but de guider les décisions thérapeutiques personnalisées.

« C'est un privilège pour nous de pouvoir compter sur quelqu'un de la trempe du Dr Giacomini au sein de notre équipe, explique le Dr Étienne de Villers-Sidani, fondateur, chef de la direction et directeur scientifique d'Innodem Neurosciences. Il apporte avec lui la richesse de ses connaissances, son expérience et sa passion pour la pensée innovante. Son arrivée contribuera à mettre la technologie de biomarqueurs numériques d'Innodem (en instance d'approbations des autorités réglementaires), à la disposition des cliniques du monde entier, ce qui permettra d'optimiser les soins prodigués aux patients atteints de maladies neurologiques. »

« Je suis heureux de me joindre à une entreprise où je pourrai mettre à profit mon expertise dans le développement d'une technologie qui présente un potentiel unique pour rendre la détection et le suivi de maladies neurologiques plus facile, plus efficace et plus accessible, le tout à l'aide d'une simple application mobile. Je suis emballé par le potentiel de cette technologie de biomarqueurs sensibles, précis et évolutifs visant à démocratiser l'aide au diagnostic de maladies neurodégénératives et mentales. »

Une technologie unique

La technologie brevetée de détection des mouvements oculaires d'Innodem Neurosciences consiste en une application conviviale qui, sujet à l'approbation de Santé Canada, va transformer un iPad Pro en un dispositif médical relié à une infrastructure infonuagique d'intelligence artificielle. L'application expérimentale permet d'effectuer en quelques minutes une série de tests non invasifs, qui enregistrent et compilent les mouvements oculaires de l'utilisateur. L'analyse de ces données permettra aux spécialistes de faciliter le diagnostic et le suivi des maladies neurodégénératives et mentales. Innodem a récemment signé un accord-cadre commercial pluriannuel avec Novartis Pharma Canada afin de soutenir ses efforts continus.

À propos d'Innodem Neurosciences

Fondée en 2016, Innodem Neurosciences a développé une technologie mobile brevetée de captation de biomarqueurs numériques des maladies neurodégénératives et mentales telles que la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et les troubles apparentés, la démence frontotemporale et les troubles apparentés, ainsi que les troubles cognitifs liés au cancer (« chemo brain »). Cette nouvelle technologie de suivi oculaire et de test cognitif est incorporée dans un système conforme à la norme ISO/HIPAA, qui consiste en une application intuitive sur iPad Pro connectée à une infrastructure d'intelligence artificielle basée sur l'infonuagique (cloud computing). L'application est composée d'une série de tâches visuelles simples qui sont accomplies en quelques minutes. Les mouvements oculaires et les modèles de regard de l'utilisateur sont extraits et enregistrés sous la forme de centaines de mesures appelées biomarqueurs de mouvements oculaires (EMB) et biomarqueurs de cartographie du regard (GMB). L'équipe principale d'Innodem, dirigée par le Dr Étienne de Villers-Sidani, neurologue cognitif et chef de la direction, est composée d'un groupe intersectionnel de neuroscientifiques, d'ingénieurs en logiciel, de scientifiques des données, de professionnels de la santé et d'entrepreneurs en série. La mission de l'entreprise est de devenir le leader numérique des applications mobiles qui peuvent facilement extraire les EMBs et GMBs grâce à sa technologie alimentée par l'IA, afin de mieux répondre aux besoins du système de santé mondial. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.innodemneurosciences.com.

