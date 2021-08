Une somme de 235 000 $ pour favoriser l'accès à des produits sains et locaux dans la MRC de Manicouagan

BAIE-COMEAU, QC, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - Une somme de 235 000 $ est accordée dans le cadre de l'Entente sectorielle sur le développement de la production et de l'accessibilité des produits agricoles et agroalimentaires dans la MRC de Manicouagan pour la période de 2021 à 2024 afin d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'action.

Cette entente contribuera à mobiliser les acteurs du milieu dans une dynamique d'engagement et d'action pour le développement du secteur ainsi qu'à créer une synergie entre les producteurs pour faciliter leur travail, optimiser les ressources disponibles et ainsi, propulser leurs organisations. De plus, elle poursuit l'objectif de favoriser l'accès à des produits sains et locaux à la population de la MRC. Enfin, sa mise en œuvre permettra également d'appuyer la réalisation d'initiatives mobilisatrices prioritaires en lien avec le plan d'action.

Les partenaires de cette entente sont le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), la MRC de Manicouagan ainsi qu'Innovation et développement Manicouagan (ID Manicouagan).

Citations :

« L'entente s'inscrit directement dans la vision du gouvernement concernant la production et la consommation d'aliments de chez nous. En nous permettant de manger davantage de bons produits cultivés ici par des gens d'ici, c'est tout le Québec qui y gagnera! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Je remercie tous les partenaires de cette entente qui mettent leurs efforts en commun afin de soutenir les productrices et les producteurs de la région et d'offrir aux citoyennes et aux citoyens un meilleur accès à des aliments de qualité. Il importe que nos territoires soient non seulement plus dynamiques grâce à une économie plus prospère, mais que nos populations soient aussi plus en santé! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les initiatives qui seront soutenues par le biais de l'Entente répondront à des enjeux de développement agricole et agroalimentaire spécifiques à la réalité de la Côte-Nord. En bout de ligne, cet investissement permettra de rapprocher les producteurs et les consommateurs locaux, tout en maximisant les retombées directement dans la MRC de Manicouagan et le reste de la région. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le développement des secteurs agricoles et agroalimentaires représente un potentiel énorme pour notre région. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à pérenniser les actions entamées dans la MRC de Manicouagan par la mise en œuvre de projets mobilisateurs qui répondent à des enjeux communs de développement. »

Martin Saint-Laurent, président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord et membre du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Consciente de l'importance de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour l'économie locale, régionale et l'occupation dynamique du territoire, la MRC de Manicouagan est fière de contribuer financièrement au développement de ce secteur, particulièrement à celui des entreprises agroalimentaires. Les productrices Manicoises et les producteurs Manicois verront dans cette entente un coup de pouce supplémentaire aux programmes existants, leur permettant de réaliser davantage de projets ou facilitant leur réalisation. »

Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan

« ID Manicouagan est fier de participer au projet initié par le comité de concertation des producteurs agricoles et d'ainsi contribuer à l'optimisation des ressources disponibles, à la création d'une véritable synergie entre les productrices et les producteurs et à l'accès de la population à des produits locaux. »

Marcel Cadoret, président, ID Manicouagan

Faits saillants :

Une aide de 75 000 $ sera octroyée par le MAPAQ, tandis qu'une somme de 70 000 $ sera accordée par le MAMH dans le cadre du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La participation financière de la MRC s'élèvera à 60 000 $, alors que celle d'ID Manicouagan sera de 30 000 $.

