Une solution innovante pour former la relève du commerce de détail

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - Détail Québec, le comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail lance son nouveau service : Les parcours virtuels de vente et de supervision, une approche innovante et gratuite qui s'adresse aux entreprises de toutes tailles du commerce de détail et qui contribue à la valorisation et à la rétention de leur personnel.

Avec 25 710 postes vacants dans le commerce de détail au Québec et une nouvelle génération qui fait son entrée sur le marché du travail, le secteur a de grands défis à relever, non seulement sur le plan du recrutement, mais aussi de la formation. Ces parcours ont été pensés et élaborés avec les détaillants et sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des employeurs du secteur qui souhaitent former leur personnel de vente et de supervision rapidement et efficacement.

« Nous sommes fiers d'avoir travaillé en étroite collaboration avec les entreprises du commerce de détail afin d'offrir une solution de formation clé en main qui élimine les principaux irritants liés à la formation puisque les capsules de courte durée sont accessibles à distance, a souligné Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec. En rehaussant les compétences de la main-d'œuvre, nous sommes convaincus que cette formation engendrera un impact significatif sur la fidélisation du personnel, mais également sur la satisfaction de la clientèle. »

Les parcours s'articulent autour de 6 modules de formation qui répondent aux principaux besoins exprimés par les entreprises :

Le rôle-conseil

La relation client

Le marchandisage

Le vol à l'étalage

La gestion d'équipe

La gestion du changement.

Avec ce service, Détail Québec met à la disposition des commerces de toute taille, une solution technologique pour faire face aux défis logistiques de la formation dans le secteur. Les parcours virtuels de vente et de supervision, c'est l'assurance de former leurs équipes au rythme qui leur convient, selon leur propre horaire et depuis le lieu de leur choix. Cette formation permet d'améliorer la productivité du commerce et la qualité du service offert en magasin tout en augmentant la satisfaction au travail ainsi que la confiance en soi des personnes qui y participeront.

Les parcours virtuels de vente et de supervision sont disponibles gratuitement dès maintenant sur detailquebec.com.

