Une solution innovante à la pénurie de main-d'œuvre en région - UN PROJET IMMOBILIER CONÇU POUR HÉBERGER LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ÉTRANGERS DANS BELLECHASSE

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association Aide à l'immigration Canada (AAI Canada) et la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland, située dans la MRC de Bellechasse, unissent leurs forces pour répondre aux besoins criants de main-d'œuvre des entreprises manufacturières de la région par la construction d'unités de logements conçues spécifiquement pour des travailleurs étrangers temporaires.

Ce type de projet adapté à la situation de la main-d'œuvre en région est une première au Québec. Alors qu'il y a consensus parmi les entreprises manufacturières que l'immigration constitue l'une des voies les plus prometteuses pour faire face à l'enjeu de main-d'œuvre généralisé, elles se heurtent souvent à un obstacle majeur, tout particulièrement en région : la rareté des logements pour accueillir ces travailleurs. Ce projet immobilier, qui devrait accueillir ses premiers locataires en juin 2023, comptera 24 unités de logement de qualité offerts à des prix locatifs très raisonnables.

L'initiative provient de AAI Canada, un OBNL dont la mission est notamment de faire le pont entre les travailleurs étrangers qui désirent travailler au Canada et les entreprises en quête de main-d'œuvre. Le projet a vu le jour alors que l'organisme répondait aux besoins exprimés par l'entreprise sherbrookoise Exo-s, qui a récemment fait l'acquisition de Plastiques Moore, à Saint-Damien-de-Buckland.

« Exo-s avait besoin d'une vingtaine de nouveaux employés, mais n'avait pas de logements pour les héberger, » souligne Robert Stead, président-directeur général de AAI Canada. « En partenariat avec la municipalité, nous sommes arrivés avec une solution clé en main à leur enjeu. »

Monsieur Stead voit cette approche comme une solution d'avenir pour les régions et invite les PME et les grandes entreprises en quête de main-d'œuvre à en discuter avec son organisme, qui accompagne plus de 3 000 personnes chaque année dans leur processus d'immigration. « Nous sommes déjà en pourparlers avec d'autres entreprises manufacturières dans la MRC de Bellechasse, ce qui pourrait nous emmener à entreprendre une phase 2, qui comptera plus d'une centaine de logements. »

« Nous sommes vraiment privilégiés de participer à ce projet novateur, » souligne le maire de Saint-Damien-de-Buckland, Sébastien Bourget. « Au lieu de continuer à subir les contrecoups de la pénurie de main-d'œuvre, nous avons choisi d'être proactifs et de travailler de concert avec l'Association Aide à l'immigration Canada pour contribuer à assurer le maintien et le développement de nos entreprises. J'invite les élus municipaux aux quatre coins du Québec à suivre notre exemple »

M. Bourget souligne que si le projet a été conçu spécifiquement pour la clientèle des travailleurs étrangers temporaires, il a reçu l'assurance de l'AAI Canada que certains logements seront aussi disponibles pour les résidents actuels de la région.

L'architecte pour ce bâtiment est David Smith et la coordination de ce projet est assurée par Patrice Bastien, gestionnaire. La première pelletée de terre est prévue en août 2022.

À propos de l'Association Aide à l'immigration Canada

L'AAI Canada est un organisme sans but lucratif qui réunit des professionnels et des bénévoles qui accompagnent les travailleurs étrangers depuis le processus d'immigration au Québec jusqu'à l'intégration dans leur nouvelle communauté et leur nouvel environnement de travail. L'organisme travaille en étroite collaboration avec les entreprises du Québec et du Canada afin de les aider à combler leurs besoins en main-d'œuvre grâce à l'immigration de travailleurs professionnellement qualifiés. www.aaicanada.org,

SOURCE Massy Forget Langlois relations publiques

Renseignements: Pour obtenir des photos ou confirmer une entrevue avec le PDG de l'Assication Aide à l'Immigration : André Fortin, vice-président, Massy Forget Langlois relations publiques, [email protected], Cell : 514-928-3828