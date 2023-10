Une solution inédite au Canada pour rendre les logements plus abordables aux locataires

Aviva et RentHaven s'associent pour lancer une nouvelle offre sur le marché

TORONTO, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Aviva Canada s'est associée à RentHaven Inc., une entreprise technologique qui offre une nouvelle solution de rechange intéressante aux importants dépôts de garantie et du dernier mois de loyer, afin de réduire les coûts et d'accroître l'abordabilité pour les locataires résidentiels - une première au Canada.

Ce partenariat s'inscrit dans l'engagement que prend Aviva Canada d'apporter de la valeur à ses partenaires grâce à des solutions novatrices. Le produit RentHaven1 remplace les dépôts en espèces traditionnels par un cautionnement garanti par Aviva. Grâce à la plateforme technologique de RentHaven, les locataires ne paient que des frais mensuels minimes, ce qui leur permet de libérer des fonds pour, par exemple, acheter des meubles, cotiser à un REER ou payer des frais liés au déménagement. Les propriétaires sont entièrement protégés et disposent d'un outil puissant pour attirer les locataires et améliorer leur expérience.

« Bon nombre de locataires souffrent de la pression exercée par la hausse des loyers et tentent de suivre l'inflation et le coût de la vie », a déclaré Andy Armstrong, responsable des garanties habitation et cautionnements pour promoteur à Aviva Canada. « Ce partenariat tout à fait inédit est la voie de l'avenir. Nous facilitons les choses pour les Canadiens locataires, qui n'auront plus à payer d'importants dépôts initiaux, et nous protégeons simultanément les propriétaires contre les loyers impayés. »

« RentHaven est fière d'offrir sa solution novatrice pour résoudre le problème de l'abordabilité du logement en partenariat avec Aviva Canada », a déclaré Ian MacLeod, chef de la direction de RentHaven Inc. « Le modèle traditionnel des dépôts en espèces est désuet et inefficace, surtout à une époque où la pression sur les locataires est à son comble et où tant de personnes sont en difficulté financière. »

Bien qu'une telle pratique soit courante aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, il n'existe actuellement aucune solution de rechange au dépôt de garantie sur le marché canadien. RentHaven travaille en partenariat avec les propriétaires qui adhèrent à RentHaven pour offrir aux locataires potentiels un cautionnement - au lieu de paiements initiaux importants - qui ne coûte que 8 $ par mois. Les propriétaires sont protégés et les locataires disposent des fonds ainsi libérés pour répondre à d'autres besoins immédiats.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4 000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d'assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2021, Aviva plc a annoncé son ambition mondiale de devenir une entreprise zéro émission nette (ZéN) d'ici 2040.

Pour en savoir plus, consultez aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn d'Aviva Canada.

À propos de RentHaven Inc.

Fondée en 2021 et basée à Oakville, en Ontario, RentHaven Inc. est une entreprise axée sur une raison d'être et des valeurs solides, composée de chefs de file des secteurs de l'immobilier, de l'assurance et des technologies. RentHaven a comme mission de fournir des solutions à la crise de l'abordabilité du logement au Canada au moyen de la technologie. Le produit innovant de RentHaven, qui se substitue au dépôt de garantie, permet aux locataires de remplacer le dépôt de garantie traditionnel en espèces par un cautionnement, moyennant des frais mensuels minimes. Les propriétaires bénéficient de la protection totale de la caution garantie par Aviva, sans frais pour eux. Le produit de RentHaven est proposé en Ontario et en Colombie-Britannique et il est prévu de l'étendre à d'autres provinces dans les mois à venir. Pour de plus amples renseignements sur RentHaven Inc., veuillez consulter le www.myrenthaven.ca (en anglais seulement).

1Le cautionnement mentionné dans ce communiqué de presse est souscrit par Aviva, Compagnie d'Assurance du Canada. Des conditions s'appliquent.

