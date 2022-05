UNE SOLUTION AU RECYCLAGE INADÉQUAT DES APPAREILS RÉFRIGÉRANTS

Un appareil réfrigérant mal recyclé génère en moyenne

une tonne de gaz à effet de serre



MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Actif depuis maintenant un an, GoRecycle est fier d'annoncer son lancement officiel auprès du grand public. L'organisme à but non lucratif représente les quelque 150 détaillants et manufacturiers qui se sont unis pour assurer le recyclage responsable d'appareils ménagers au Québec, dont les appareils de réfrigération et de climatisation de façon prioritaire considérant l'enjeu environnemental qu'ils représentent.

UNE RÉPONSE À UN BESOIN CRIANT

Le recyclage inadéquat des appareils ménagers réfrigérants au Québec représente un véritable enjeu environnemental auquel le grand public est malheureusement peu conscientisé. En effet, lorsqu'ils sont mal recyclés, les électroménagers de réfrigération et de climatisation génèrent des centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de serre (GES) annuellement. GoRecycle estime que plus de 300 000 appareils sont recyclés de manière inadéquate au Québec, causant le rejet de plus de 300 000 tonnes de GES par année. Cette quantité de GES équivaut à l'ajout de près de 100 000 automobiles sur les routes du Québec par année.

L'organisme a été fondé dans le but d'assurer le recyclage responsable des appareils ménagers, dont les appareils de réfrigération et de climatisation au premier titre, ce qui n'était assumé par aucune organisation officielle jusqu'à maintenant. GoRecycle est le seul organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC offrant un recyclage gratuit conforme à la réglementation québécoise.

« La majorité des gens ignore que le recyclage responsable d'appareils réfrigérants et de climatisation est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre les changements climatiques, avance Jules Foisy Lapointe, directeur général de GoRecycle. Les appareils réfrigérants abandonnés en bord de rue sont principalement recyclés pour leurs métaux, mais dans la plupart des cas, leurs gaz sont relâchés dans l'atmosphère, leurs huiles réfrigérantes sont rejetées dans l'environnement et les autres matières recyclables ne sont pas valorisées. Cela contribue grandement à la génération de gaz à effet de serre et de substances appauvrissant la couche d'ozone. En fait, laisser ses appareils en bord de rue, un geste anodin en apparence, provoque le rejet d'environ une tonne de gaz à effet de serre pour un seul appareil abandonné. Rapporter ses appareils ménagers réfrigérants dans l'un des points de dépôt de GoRecycle pour en assurer le recyclage responsable est une solution simple qui a un impact énorme sur la réduction des GES et des déchets », conclut-il.

En 2021 seulement, GoRecycle a collecté 83 809 appareils réfrigérants et de climatisation, permettant d'éviter le rejet de 87 092 tonnes de GES.

QUELS APPAREILS?

GoRecycle se charge prioritairement du recyclage des appareils de réfrigération, de congélation et de climatisation, qui sont les plus polluants : réfrigérateurs, congélateurs, celliers réfrigérants, refroidisseurs à vin, distributeurs d'eau, climatiseurs mobiles ou de fenêtre et déshumidificateurs. Seuls GoRecycle et ses partenaires Puresphera et le RIVRA assurent le traitement adéquat des différents gaz et agents de gonflement compris dans les appareils réfrigérants et de climatisation domestiques.

« Le gouvernement exige maintenant des manufacturiers, distributeurs et détaillants d'appareils ménagers et de climatisation qu'ils s'occupent des produits qu'ils mettent en marché tout au long de leur cycle de vie, déclare le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette. En confiant ses appareils ménagers à un point de dépôt partenaire de GoRecycle, la population sait donc qu'ils sont bien pris en charge et qu'ils sont recyclés à 100 % au Québec et de façon responsable. Félicitations et bon succès à GoRecycle et à ses partenaires! J'invite toute la population du Québec à leur confier les appareils dont elle veut se départir ».

VOUS AVEZ UN RÔLE À JOUER

Les citoyens ont un rôle actif à jouer dans le recyclage responsable des appareils ménagers, et leur implication influencera directement le succès de l'opération entreprise par GoRecycle. En partenariat avec les municipalités partout au Québec et grâce à des services de recyclage conformes aux exigences réglementaires, l'organisation a mis en place plus de 260 points de dépôt où les citoyens sont invités à venir se défaire gratuitement de leurs appareils désuets qui sont ensuite collectés, puis amenés au réseau de recycleurs autorisés partenaires de GoRecycle.

Les détaillants d'électroménagers sont également impliqués dans le processus de recyclage opéré par GoRecycle. La majorité d'entre eux offrent un service de collecte à domicile aux consommateurs lors de l'achat d'un appareil neuf.

« Les entreprises sont au cœur de la solution pour conjuguer économie et environnement. Ce programme de récupération des électroménagers et des appareils de climatisation permet non seulement d'assurer une meilleure gestion de leurs composantes et d'éviter le gaspillage, mais aussi de récupérer des halocarbures et de lutter contre les changements climatiques, avance Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC. Cette approche assure de responsabiliser les producteurs à la fin de vie des produits qu'ils mettent en marché et les rend imputables d'assurer la performance optimale de récupération et de valorisation. C'est un bel exemple d'une économie qui devient de plus en plus circulaire », conclut-elle.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

GoRecycle soutient son lancement public en déployant par la même occasion une importante campagne de communication visant à sensibiliser les Québécois aux conséquences du recyclage inadéquat des appareils ménagers de réfrigération et de climatisation, et à les inviter à prendre part à cet effort collectif en agissant et en éduquant à leur tour leur entourage. La campagne sera déployée sur les médias sociaux et sur le web dès aujourd'hui. GoRecycle profite également de l'approche du jour du déménagement, le 1er juillet, moment où il est commun de se départir de ses appareils ménagers, pour sensibiliser les Québécois au recyclage responsable et les inviter à contribuer à la lutte aux changements climatiques.

À PROPOS DE GORECYCLE

GoRecycle est un organisme à but non lucratif collectif reconnu par RECYC-QUÉBEC qui représente les détaillants, distributeurs et manufacturiers qui se sont unis pour améliorer le recyclage d'appareils ménagers domestiques au Québec. Présent dans plus de 260 points de dépôt au Québec, GoRecycle finance et gère les activités de recyclage de ces appareils. GoRecycle est le seul organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC assurant le recyclage de certains appareils ménagers réfrigérants, tels que les réfrigérateurs et les climatiseurs domestiques. Il a pour mission d'encadrer les pratiques liées à la gestion du recyclage des appareils ménagers en mettant en place des programmes qui sont à la fois efficaces, bons pour l'environnement, et qui proposent des solutions de conformité à l'industrie.

