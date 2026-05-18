Une soirée sur invitation seulement au Palma le 20 mai - FASHION CIRCUIT : LE DÉBUT AVEC STYLE DES FESTIVITÉS DE LA COURSE

MONTRÉAL, le 18 mai 2026 /CNW/ - Après l'immense succès première nuit magique tenue l'an dernier, Felipe Del Pozo et Jean-Paul Mouradian sont fiers de présenter la deuxième édition de la seule soirée mode des festivités de la course : Fashion Circuit le mercredi 20 mai au Palma, le restaurant le plus glamour de Griffintown. Fashion Circuit mettra en vedette le designer Charles Olivier Pilon de la Maison Godefroi lors d'un défilé avec Anglesh Major, Geneviève Borne, Isabelle Gauvin, Jonas Tomalty, Kim Rusk et, entre autres, Luc Poirier comme mannequins vedettes; Ève Salvail, star internationale, Dj Yo C et Dallea seront aux commandes musicales.

Fashion Circuit se veut une expérience unique dans un cadre privilégié. Ce rendez-vous transformera le temps d'un soir le Palma en une véritable fête intime digne des plus grandes capitales mondiales de la mode. Cet événement tapis noir sera de nouveau un rendez-vous exclusif sur invitation seulement qui réunira les personnalités influentes, artistes et gens d'affaires de Montréal. Reconnu pour ses créations en cuir, les pièces fondatrices signées Godefroi sont conçues pour traverser le temps. Désormais façonnées dans des matières d'exception au-delà du cuir (soie, cachemire et Gore-Tex) provenant des meilleures tanneries et ateliers italiens elles incarnent une exigence de qualité et de confection sans compromis. Pensées comme des essentiels intemporels, elles sont faites pour durer, évoluer et se transmettre.

Fashion Circuit est une production de Felipe Del Pozo -- relationniste des prestigieux événements et des grandes stars depuis plus de 35 ans, et Jean-Paul Mouradian-- personnalité bien connue de la scène événementielle et médiatique qui célèbrera le 3 juin ses 30 ans de métier, ainsi que son agence JPM Marketing Solutions. Tous deux unissent leurs forces créatives et réseaux d'impact pour présenter un événement incomparable et de prestige.

Fashion Circuit tient à saluer ses incroyables collaborateurs: Distillerie Rosemont, Felix La Nuit, Léanne Perron Make Up Artist, Pedro Tobia.

https://feliperp.com

https://www.marketingjpm.com

https://maisongodefroi.com

https://palmamtl.ca/fr/accueil/

SOURCE Fashion Circuit

Felipe Del Pozo, (514) 616 4713, [email protected]