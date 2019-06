Une société japonaise de whisky rafle les prix internationaux, créant des remous dans cette industrie

C'est la 1re fois que Matsui Shuzo remporte des prix internationaux, et c'est aussi une primeur en ce qui a trait à l'inscription de ses produits. Ces superbes résultats témoignent de la qualité de fabrication de Matsui Shuzo et de son whisky.

Noms des prix et des lauréats

WWA (World Whiskies Awards) 2019

Whisky pur malt dans la catégorie goût (Taste)

KURAYOSHI, 8 ANS : Gagnant

KURAYOSHI, 12 ANS : Or

KURAYOSHI, 18 ANS : Or

SWSC (San Francisco World Spirits Competition) 2019

Whisky pur malt dans la catégorie goût (Taste)

KURAYOSHI : Argent

KURAYOSHI SHERRY CASK : Argent

KURAYOSHI, 8 ANS : Argent

KURAYOSHI, 12 ANS : Or

Whisky d'assemblage dans la catégorie goût (Taste)

TOTTORI BOURBON BARREL : Argent

Whisky single malt dans la catégorie goût (Taste)

MATSUI SAKURA CASK : Bronze

MATSUI MIZUNARA CASK : Double or

MATSUI THE PEATED : Or

Liqueur dans la catégorie goût (Taste)

WHISKY UMESHU (liqueur de prune) : Argent

BRANDY UMESHU (liqueur de prune) : Argent

IWC (International Whisky Competition) 2019

Meilleur whisky japonais

KURAYOSHI SHERRY CASK : 1re place (92,6 points)

KURAYOSHI, 18 ANS : 3e place (91,6 points)

Meilleur whisky japonais sans mention d'âge

KURAYOSHI SHERRY CASK : 1re place (92,6 points)

MATSUI SAKURA CASK : 2e place (90,1 points)

MATSUI THE PEATED : 3e place (89,9 points)

Meilleur whisky japonais single malt

KURAYOSHI SHERRY CASK : 1re place (92,6 points)

KURAYOSHI, 18 ANS : 2e place (91,6 points)

KURAYOSHI, 8 ANS : 3e place (91 points)

WoW (Whiskies of the World) 2018

Whisky pur malt dans la catégorie goût (Taste)

KURAYOSHI, 12 ANS : Or

À propos de Matsui Shuzo et du whisky Matsui

Matsui Shuzo est la plus ancienne société commerciale enregistrée dans la préfecture de Tottori. Son prédécesseur, nommé Ogawa Shuzo, était membre d'une famille de longue date qui exploitait une fabrique de saké pendant la période Edo (17e au 19e siècle).

La distillerie Kurayoshi se trouve dans la ville de Kurayoshi, dans la préfecture de Tottori. Située en zone agricole, la région abonde en eau fraîche provenant des généreuses chutes de neige du massif montagneux Daisen. La proximité de la mer du Japon apporte un certain parfum au climat subtropical.

Plutôt que de se fier aux papilles de quelques assembleurs, Matsui Shuzo demande à des centaines d'amateurs de whisky et à d'autres professionnels de goûter à son produit.

C'est en accordant une grande attention à leurs commentaires que Matsui Shuzo crée le whisky Matsui.

Les qualités qui caractérisent les whiskies Matsui sont attribuables non seulement à la forme des alambics de cuivre, mais aussi aux conditions environnementales d'élevage.

Qu'il s'agisse de mettre à l'essai des conditions de stockage ou de tester des types de fûts, la société n'est pas intimidée par l'innovation. Matsui Shuzo continue de tout mettre en œuvre pour rendre les gens heureux par l'entremise du whisky.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/930057/Whisky_line_up.jpg

Matsui Shuzo An Unlimited Partnership

656-1, Kamifurukawa, Kurayoshi City, Tottori, Japan

+81-6-6809-6494 (Osaka Office)

Mail: info@matsuiwhisky.com

HP: https://matsuiwhisky.com/en/

https://matsuiwhisky.com/en/