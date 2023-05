ZHENGZHOU, Chine, le 4 mai 2023 /CNW/ - La cérémonie d'ouverture et les finales du championnat du monde de F1H2O de l'Union internationale motonautique de 2023, Grand Prix de Zhengzhou, Chine, présenté par Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co., Ltd. en Chine, se sont tenues avec succès le 30 avril au lac Longhu, dans le nouveau district de Zhengdong, à Zhengzhou, dans la province du Henan, en Chine.

Zhengzhou est située dans les plaines centrales, le lieu de naissance de la civilisation chinoise. La course F1H2O a lieu sur le magnifique lac Longhu, mettant en valeur le charme de Zhengzhou en tant que ville centrale nationale moderne et contribuant à promouvoir la construction de la « route aérienne de la soie » entre Zhengzhou et Luxembourg.

Au signal de départ, les finales ont officiellement commencé. 20 bateaux à moteur se sont mis en marche les uns après les autres, accélérant comme des flèches à la surface du lac Longhu. Les moteurs rugissants, les vagues déferlantes et la vitesse des bateaux à moteur ont créé des scènes palpitantes. Après près d'une heure de compétition intense, Jonas Andersson, de l'équipe de la Suède, a vaincu tous ses adversaires et remporté la victoire. Shaun Torrente de l'équipe d'Abu Dhabi et Ferdinand Zandbfrgen de l'équipe de Charjah sont respectivement arrivés en deuxième et troisième positions.

Le championnat du monde de F1H2O de l'Union internationale motonautique de 2023, Grand Prix de Zhengzhou, Chine, est le premier arrêt en Chine pour le championnat mondial de F1H2O. L'événement est de retour en Chine après une absence de trois ans. Il s'agit également de la course de bateaux à moteur de la plus haute qualité et du plus haut niveau tenue à Zhengzhou jusqu'à présent.

L'arrivée du championnat du monde de F1H2O à Zhengzhou a non seulement permis aux citoyens locaux de profiter d'un événement international de haut niveau chez eux, mais a également mis en valeur le magnifique paysage de la « ville riveraine » du nouveau district de Zhengdong, et a présenté le charme dynamique de Zhengzhou au monde.

