Une salle de classe mobile aide des étudiants du Nord-Ouest de la Colombie-Britannique à obtenir de la formation dans les métiers

Un investissement fédéral aide le Collège Coast Mountain à élargir ses programmes mobiles de formation dans les métiers

TERRACE, BC, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Des étudiants du Nord-Ouest de la Colombie-Britannique auront l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences nécessaires pour trouver des emplois bien rémunérés dans le secteur en pleine croissance des ressources de la région.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé une aide financière de plus de 1,3 million de dollars qui permettra au Collège Coast Mountain d'augmenter le nombre de cours offerts sur sa plateforme mobile de formation aux étudiants qui vivent dans les régions rurales et éloignées. Étant donné que bon nombre des étudiants et étudiantes du Collège Coast Mountain sont des femmes, des jeunes et des Autochtones, la salle de classe mobile abaisse les obstacles à l'obtention d'une formation dans les métiers et contribue à bâtir une main-d'œuvre plus inclusive dans les secteurs du gaz naturel liquéfié, des mines, de la construction et du pétrole et du gaz.

Le Collège Coast Mountain et la CMTN Foundation ont également investi plus de 700 000 dollars dans la classe mobile.

La plateforme mobile de formation flexible et novatrice peut être reconfigurée pour enseigner une grande variété de cours et de programmes, de la cuisine professionnelle, aux programmes de santé en passant par les affaires. Elle permet également aux Autochtones et à d'autres étudiants qui vivent dans des collectivités éloignées à avoir accès à de la formation personnalisée, comme le programme Gas Process Operator mis en œuvre avec succès en partenariat avec Alta Gas en 2018. Les 11 diplômés de ce programme se sont fait offrir un poste à temps plein au terminal d'exportation de propane de Ridley Island d'Alta Gas.

L'évolution de l'économie du pays, y compris la croissance économique récente et les pressions démographiques, comme le vieillissement de la main-d'œuvre, a fait augmenter la demande de gens de métiers qualifiés. Grâce à la salle de classe mobile du Collège Coast Mountain, tous les Canadiens, y compris ceux qui vivent dans des collectivités rurales et éloignées, pourront bénéficier de la croissance économique et des possibilités d'emploi.

Au cours des trois prochaines années, le programme mobile de formation dans les métiers du Collège Coast Mountain formera plus de 100 étudiants.

Selon le rapport sur les perspectives du marché du travail de la Colombie-Britannique de 2017, il devrait y avoir plus de 11 700 possibilités d'emplois liés aux métiers spécialisés au cours des 10 prochaines années en Colombie-Britannique.

« La prospérité du Canada repose sur le soutien apporté à tous les Canadiens, y compris à ceux des groupes sous-représentés, afin qu'ils puissent acquérir les compétences, la formation et l'expérience dont ils ont besoin pour obtenir des emplois de qualité et réussir dans une économie en évolution. Notre gouvernement est fier d'appuyer un programme qui aide les femmes, les jeunes et les Autochtones à entreprendre des carrières stimulantes et bien rémunérées dans les métiers. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Cette plateforme de formation mobile est essentielle pour faire en sorte que l'éducation soit accessible à tous, peu importe où ils vivent. C'est indispensable pour offrir des programmes novateurs aux collectivités éloignées et aux collectivités autochtones. »

- Ken Burt, DG du Collège Coast Mountain

« Très tôt dans l'élaboration du projet, nous avons reconnu qu'il s'agissait d'une occasion unique d'élaborer un programme de formation de base qui fournit aux membres de la collectivité et des Premières Nations locales les compétences nécessaires pour participer à nos activités. Le leadership et le soutien de nos partenaires communautaires, jumelés au dévouement et au travail acharné des étudiants, ont fait du programme de formation des opérateurs d'AltaGas un grand succès. »

- Dan Woznow, vice-président directeur, exportations d'énergie à AltaGas

