Les Canadiens retournent lentement à leurs habitudes de vacances pré-pandémiques, puisque 27 % des répondants indiquent qu'ils utiliseront la totalité des congés qui leur sont alloués en 2021. Un résultat en hausse comparativement à 2020, où seulement un travailleur sur cinq avait pris toutes ses vacances, mais toujours bien en-dessous des niveaux pré-pandémiques.

De plus, pour la première fois depuis 2017, le « coût brut des congés », un indicateur d'ADP mesurant le temps additionnel que les employés passent à préparer leur départ en vacances et rattraper le travail une fois de retour, a diminué d'une année sur l'autre. L'enquête de cette année révèle que cette année les travailleurs canadiens déclarent investir en moyenne 21 heures de travail supplémentaire afin de prendre des vacances - soit 13 heures de moins que le temps additionnel déclaré en 2020.

« L'incertitude entourant la pandémie, associée à la confusion entre le travail et la vie familiale, a laissé de nombreux employés canadiens dans une situation où ils ne prenaient pas de vacances l'année dernière, explique Heather Haslam, vice-présidente marketing, chez ADP Canada. Nous commençons enfin à voir des travailleurs canadiens désireux de prendre des congés, ce qui non seulement aide à atteindre l'équilibre travail-vie personnelle, mais contribue également de manière significative à prévenir l'épuisement professionnel. »

Une saison à Balconville

De nombreux Canadiens prennent une pause en cette période des Fêtes, les trois quarts (75 %) des travailleurs sondés affirmant qu'ils planifient prendre des vacances ces prochaines semaines, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport à l'année dernière.

Bien que les jours de vacances soient à la hausse, les voyages ne sont pas à l'ordre du jour selon plus des trois quarts des répondants au sondage.

« Prendre du temps pour soi ne signifie pas seulement s'évader, ajoute Heather Haslam. Lorsque les employés prennent le temps de se détendre et de prendre leurs distances par rapport au travail, ils reviennent rafraîchis et rechargés, ce qui peut se traduire directement en termes de productivité et de qualité de travail. Les employeurs doivent s'assurer que tout le monde prend le temps d'appuyer sur pause et de se déconnecter, en particulier ceux qui commencent à montrer des signes de fatigue. »

Méthodologie d'enquête

Du 24 au 25 novembre 2021, une enquête en ligne a été réalisée par Maru/Blue auprès de 1 520 adultes canadiens faisant partie du panel de Maru Voice Canada (dont 824 étaient employés). À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'éducation, l'âge, le sexe et la région (et au Québec, langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Les écarts dans ou entre les totaux sont dus aux arrondis[1].

