Une rigueur scientifique et législative s'impose dans la gestion de l'eau au Québec

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des géologues du Québec est grandement préoccupé par l'approche en matière de gestion des eaux souterraine par le gouvernement du Québec. L'expertise des géologues en matière des ressources hydriques s'avère essentielle à la mise en place de solutions efficaces et pérennes.

« Le Québec vit actuellement une éclosion de problématiques liées aux approvisionnements en eau potable. Devant ces nombreux indices qui indiquent que l'urgence est à nos portes, l'Ordre des géologues du Québec s'inquiète grandement des impacts des orientations de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 qui délèguent aux municipalités la responsabilité de définir les actions à prendre avec nos réserves d'eau souterraines », souligne Carlos Pelletier Martinez, président de l'Ordre des géologues du Québec. « Une modernisation de la loi s'impose » ajoute-il.

Mise en place d'un bureau de la connaissance sur l'eau

Les informations justes sont essentielles à l'évaluation, l'analyse et la prise de décision. L'Ordre des géologues du Québec recommande fortement la mise en place d'une banque de données liée à la cartographie hydrogéologique incluant une obligation de divulgation des permis d'extraction d'eau souterraine. Le Québec doit se doter d'outils pour mieux mesurer, quantifier et qualifier la capacité et les besoins en eau.

« La position de l'Ordre des géologues est claire, le gouvernement du Québec doit mieux définir le rôle des hydrogéologues et créer une table interprofessionnelle sur l'exploitation des ressources hydriques afin de coordonner efficacement les actions professionnelles et l'application des règlements. C'est une question de protection du public en matière d'eau, une ressource vitale », affirme M. Pelletier Martinez.

Agir dans la pérennité de la qualité de l'eau, notre ressource la plus précieuse

Animé par notre mission première de protection du public, l'Ordre des géologues du Québec tende la main au gouvernement du Québec afin de valoriser et exiger l'expertise des géologues dans les solutions en matière de ressources hydriques.

Le savoir-faire des géologues est reconnu pour analyser la qualité de l'approvisionnement des eaux souterraines relève de plusieurs facteurs dont notamment la composition du sous-sol, les types d'activités en surface et dans l'ensemble du bassin versant, la capacité de recharge sont quelques exemples incontournables. La complexité de ces interactions nécessite des expertises professionnelles que les géologues maitrisent et sont en mesure d'appliquer au profit de notre territoire.

À propos

L'Ordre des géologues du Québec regroupe plus de 1 110 professionnels offrant au public québécois leur expertise dans le développement et l'exploitation des ressources minérales, dans le domaine des caractérisations environnementales, de l'hydrogéologie, de la géotechnique et de la géophysique. www.ogq.qc.ca

SOURCE Ordre des Géologues du Québec

Renseignements: Carlos Pelletier Martinez, géo., CPI, Président, Ordre des géologues du Québec; Renseignements médias : Pierre-Thomas Choquette, Vice-président, communications corporatives, Arsenal, [email protected], Cellulaire : 418-265-5750