Une ressource méconnue pour lutter durablement contre l'itinérance et la judiciarisation des personnes vivant avec un trouble de santé mentale sévère - Cette lueur d'espoir s'appelle Diogène et son secret est une approche axée sur le rétablissement de l'autonomie par la dignité et l'humanité

C'est justement sur ces enjeux que se consacre l'action de Diogène : son approche singulière insuffle de l'espoir aux personnes touchées ainsi qu'aux réseaux communautaire et de la santé.

Peut-on redonner dignité et autonomie aux personnes les plus vulnérables? L'exemple inspirant de Diogène à Montréal

Avec un taux de retour à la rue de seulement 10% et 475 personnes logées depuis 2017, l'organisme qui œuvre à Montréal depuis maintenant 35 ans a fait ses preuves en montrant une autre voie. «On le constate chaque jour : en donnant la parole aux personnes désaffiliées qui vivent avec de multiples enjeux de santé mentale, elles regagnent la confiance qui leur permet de prendre des décisions et de diriger leur vie. Ainsi, elles peuvent retrouver une place durable dans la société.»

Nous misons sur la personne, ses forces, afin qu'elle retrouve sa dignité. Nous croyons fermement que cette dynamique positive crée un terreau fertile pour l'atteinte de leur plein potentiel » explique Jessica Soto, directrice générale de Diogène.

« L'accès à un soutien au rétablissement qui pratique une approche humaniste, égalitaire et sans jugement, c'est un droit fondamental que nous défendons au quotidien et qui, nous l'espérons, se généralisera dans notre société. »

Comment l'approche de Diogène apporte-t-elle de l'espoir dans la lutte contre l'itinérance ?

L'approche de Diogène reste totalement complémentaire des suivis médicaux traditionnels et s'intègre parfaitement dans l'écosystème des organismes luttant contre l'itinérance.

Dans le contexte actuel particulièrement difficile, les résultats obtenus par Diogène grâce à cette approche viennent raviver cette lueur d'espoir qui nous fait du bien: en effet, le rétablissement fait partie du cycle de la vie. Nous pouvons tous et toutes y jouer un rôle actif.

C'est avec ce message engagé que se déploie la nouvelle campagne 360° de l'organisme Diogène. Cette initiative sera visible à travers des affichages urbains à Montréal et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

À propos de Diogène

De l'autonomie à la dignité : accompagner les personnes les plus vulnérables à Montréal

Diogène est un organisme communautaire à but non lucratif qui, depuis plus de 35 ans, s'est spécialisé dans l'intervention auprès des personnes vivant des enjeux de santé mentale complexes sur l'île de Montréal.

Diogène accompagne ceux et celles qui sont en situation de vulnérabilité, de marginalisation et de précarité, notamment à la sortie des hôpitaux et des établissements carcéraux, à la fin de la prise en charge de la DPJ ou des centres jeunesse.

La vision de Diogène est simple : tout faire pour le rétablissement de ces personnes. Les accueillir dans leur souffrance, capitaliser sur leurs forces, encourager leur désir de se mobiliser pour redevenir autonome et se réapproprier le pouvoir sur leur vie. Investir le temps et les ressources nécessaires pour rétablir leur dignité et leur responsabilisation.

De la prévention au rétablissement, leurs services couvrent l'ensemble des besoins de leurs personnes participantes :

service court terme et référencement

service Toit d'abord

service Sentinelles

service de fiducie

diverses activités

