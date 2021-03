Semaine de pression 2021 provinciale de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario

TORONTO, le 1er mars 2021 /CNW/ - Cette semaine, des étudiantes et étudiants postsecondaires des quatre coins de l'Ontario rencontreront des députées et députés provinciaux afin de discuter de nos recommandations pour une reprise équitable pour toutes et tous : un accès équitable à l'éducation pour toutes et tous. La pandémie de COVID-19 a profondément exacerbé des problèmes qui affligeaient déjà l'éducation postsecondaire en Ontario. Pourtant, on a fermé l'œil trop facilement sur les difficultés vécues par les étudiantes et étudiants. Les étudiantes et étudiants ont contribué à l'effort collectif, mais ils attendent toujours, un an plus tard, l'aide dont ils ont grandement besoin.

Les frais de scolarité en Ontario sont parmi les plus élevés du pays et, en 2019, année où le budget du Régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario (RAFEO) a été amputé de 670 millions de dollars, plus de 34 000 étudiantes et étudiants ont perdu leur inadmissibilité à de l'aide financière en raison de ces coupures. Les actuelles lignes directrices en matière d'admissibilité au RAFEO créent également un obstacle financier pour de nombre d'étudiantes et d'étudiants internationaux, des cycles supérieurs, adultes et à temps partiel qui veulent un accès équitable à l'aide financière. Les étudiantes et étudiants sont également préoccupés et affectés par la pandémie, car ils n'ont reçu qu'une aide financière minimale depuis le début la pandémie, compte tenu du coût croissant de l'éducation postsecondaire, ce qui a considérablement augmenté leur niveau d'endettement.

« Les étudiantes et étudiants ont besoin d'un partenaire solide au sein du gouvernement provincial qui sera à l'écoute de leurs réalités vécues et avec qui ils pourront travailler, a déclaré Kayla Weiler, représentante à l'Exécutif national. Le moment est venu pour le gouvernement de l'Ontario de démontrer l'importance qu'il accorde à l'éducation et de démontrer qu'il est prêt à soutenir les étudiantes et étudiants dès maintenant et à mesure que nous continuons de lutter contre la pandémie. »

Une éducation postsecondaire de qualité, bien financé et accessible est une condition préalable essentielle à la prospérité de l'Ontario après la pandémie. Sans l'apport des étudiantes et étudiants, rebâtir l'économie de notre province sera impossible. Les étudiantes et étudiants ont besoin de mesures tangibles et efficaces, et ils en ont besoin sans plus tarder.

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario est l'organisation étudiante la plus ancienne et la plus importante de la province, représentant plus de 350 000 étudiantes et étudiants dans des collèges et universités de toutes les régions de l'Ontario.

Faits en rafale :

Par rapport au reste du pays, les frais de scolarité facturés au premier cycle universitaire en Ontario sont nettement plus élevés de 58 % par rapport à la moyenne du reste du Canada . L' Ontario affiche le plus faible financement public par étudiant-e pour l'éducation postsecondaire. Pourtant, pour chaque dollar investi dans l'éducation postsecondaire par les gouvernements canadiens, la valeur économique ajoutée à l'économie canadienne se chiffre à 1,36 $.

Cette année, les étudiantes et étudiants collégiaux et universitaires de premier cycle de cette année pourraient perdre entre 25 000 $ et 44 000 $ au cours des cinq prochaines années en raison de la pandémie et ces pertes sont aggravées par le niveau d'endettement moyen des diplômées et diplômés postsecondaires qui est au moins aussi élevé. À l'heure actuelle, il faut compter neuf ans et demi en moyenne pour rembourser une dette d'études, et ce chiffre est susceptible d'augmenter.

