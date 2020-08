Une réponse mondiale pour les chercheurs en dérive des micro et nanotechnologies

MONTREAL, le 4 août 2020 /CNW/ - La pandémie mondiale a laissé plusieurs étudiants coincés dans leur pays natif, incapables de retourner à leurs études et privés de l'accès aux outils et à l'assistance de pointe dont ils ont besoin pour concevoir et vérifier des composants technologiques avancés.

Sans un accès à leurs laboratoires et aux infrastructures de recherche, ils ne peuvent pas poursuivre la conception et la fabrication de prototypes de recherche. Il s'agit d'un revers important pour les étudiants privés des moyens de rester à la fine pointe dans le monde hautement concurrentiel de la recherche et du développement en microélectronique et en nanotechnologie. Cela engendrera une réduction de l'innovation qui se fera sentir à l'échelle mondiale pendant plusieurs années. Notamment en raison des avantages économiques manqués et de la perte de chefs de file émergents dans l'industrie qui ne pourront pas développer leur potentiel.

Afin de continuer le développement des projets et des étudiants qui les réalisent, le groupe Global MicroNanoTechnologies (ou Global MNT) se coordonne pour aider les étudiants en dérive à poursuivre leur recherche.

Le groupe Global MNT est une association informelle d'organisations partout dans le monde qui offre du soutien à des fins de formation et de recherche dans les domaines de la microélectronique, de la photonique, des capteurs, de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique et d'autres technologies avancées.

Le groupe invite les étudiants coincés à communiquer avec l'une des organisations du groupe afin d'accéder aux infrastructures de recherche vitales et aux capacités de conception dont ils ont besoin, peu importe s'ils ont ou non déjà été des clients de ces organisations. Ces dernières collaboreront ensuite avec leurs fournisseurs afin de fournir l'accès à des logiciels de conception sophistiqués et à des services de fabrication de prototype.

« Au cours de nos interactions habituelles, nous avons pris conscience que nous avions tous des clients coincés dans nos pays respectifs », indique Romano Hoofman, directeur de programme, IMEC IC-Link. « Étant donné la portée internationale et la vaste expertise disponible par l'intermédiaire du groupe Global MNT, nous avons déterminé que la meilleure manière d'aider est de fournir à ces étudiants en dérive l'accès aux outils dont ils ont besoin pour poursuivre leurs recherches et pour cheminer dans leur carrière respective. »

Le groupe Global MNT est composé des organisations suivantes :

Australian National Fabrication Facility (ANFF)

EUROPRACTICE

Circuits MultiProjets (CMP), en France



Fraunhofer, en Allemagne



IMEC, en Belgique



Tyndall National Institute, en Irlande



United Kingdom Research Institute (UKRI/STFC)

IC Design Education Centre (IDEC), en Corée du Sud

Société canadienne de microélectronique (CMC)

Systems Design Lab (VDEC) à l'Université de Tokyo , au Japon et

, au Japon et Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI)

représentant respectivement l'Australie; le Canada; l'Union européenne avec l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Afrique et la Russie; la Corée du Sud; le Japon et Taïwan.

CMC Microsystèmes coordonne le groupe Global MNT depuis plus d'une décennie. Le PDG de CMC, Gordon Harling, a indiqué : « En temps normal, notre approche collaborative pour fournir des infrastructures permet aux chercheurs d'accéder aux meilleures technologies sur le marché partout dans le monde. En ces circonstances inusitées, notre volonté collective vise à aider à réduire l'impact de la pandémie sur la recherche.

Certains des projets menés par des étudiants ciblent le diagnostic, l'évaluation et la prise en charge de la COVID-19, alors qu'une proportion importante du reste des projets jette les bases de ce qui permettra à l'économie mondiale non seulement de se remettre de cette crise, mais de prospérer. Il est essentiel que nous collaborions afin de faciliter cette recherche. Nous espérons que notre aide permettra d'obtenir des résultats positifs en ces temps incertains. »

