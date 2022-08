Drummondville, QC, le 8 août 2022 /CNW Telbec/ - C'est lors d'un événement de la rentrée scolaire sur invitation que Girardin recevra plus de 150 transporteurs, qui pour la plupart ont déjà entrepris l'électrification de leur parc d'autobus scolaire pour la rentrée 2022-2023.

Ces pionniers québécois de l'industrie du transport scolaire se rencontreront à Drummondville, Qc sur le site d'autobus Girardin les jeudis 11 et 18 août prochain pour parler d'infrastructure et d'autobus électriques.

Infrastructure de recharge en développement pour une rentrée scolaire électrique chez Girardin. Crédit Photo. A. Girardin inc. (Groupe CNW/Girardin Blue Bird)

C'était l'an passé que le gouvernement québécois avait décrété dans un règlement que tous les nouveaux autobus scolaires devront être à propulsion électrique.

« En moyenne, bon an mal an, cela représente 900 autobus par année à être remplacés à la rentrée scolaire. Des autobus sortent des circuits scolaires parce qu'ils sont en fin de vie et d'autres sont ajoutés pour accommoder l'augmentation de clientèle étudiante ou pour pallier au transport adapté. Cette année, dans le respect du règlement, ce sera près de 300 autobus scolaires électriques de Type A et C qui seront livrés aux transporteurs par Girardin. Au-delà des autobus, les infrastructures de recharge seront un défi colossal pour répondre à la demande du marché. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour électrifier le transport scolaire du Québec avant 2030! »

- Michel Daneault, Vice-président Ventes et Service pour l'Est du Canada chez Girardin à Drummondville

Ces événements d'une journée permettront aux transporteurs de visiter les infrastructures de recharge électriques pour s'en inspirer dans leur propre projet d'électrification. Des essais routiers d'autobus électriques Blue Bird et Micro Bird, et de la formation électrique seront offerts sur place.

L'équipe de Girardin Énergie, la division d'infrastructure, sera présente pour continuer l'accompagnement avec ses clients dont plusieurs ont déjà des véhicules électriques livrés et sont équipés de bornes fonctionnelles. Pour les autres, cette journée sera un bel investissement pour parfaire leurs connaissances.

G-TECH, le département des Pièces de Girardin, profitera de l'occasion pour faire une démonstration de sa plate-forme de vente de pièces en ligne et les participants pourront s'enregistrer sur place.

« Pour G-TECH et toute son équipe, l'électrification est pour nous un défi parmi tous les autres que nous relèverons en collaboration avec tous nos employés et avec en tête l'unique but d'être la référence dans notre industrie pour nos clients afin de supporter cette nouvelle technologie. Les véhicules électriques, l'accompagnement en recharge, la transition à la vente en ligne de pièces de toutes les marques avec un inventaire prêt à servir l'électrification et bien plus…c'est une expérience renouvelée que nous offrons aux transporteurs! »

- Francis Marcotte, Vice-président Pièces G-TECH à Drummondville

L'événement électrique Girardin de la rentrée scolaire aura lieu sur invitation les jeudis 11 août et 18 août au siège social de Girardin au 4000 rue Girardin à Drummondville, Qc.

À propos de Girardin

Girardin est distributeur d'autobus depuis plus de 62 ans, desservant le Québec, l'Ontario, les provinces de l'Atlantique, et plus récemment à New York et au Connecticut aux États-Unis. Girardin est le distributeur officiel d'autobus scolaires BLUE BIRD et de minibus MICRO BIRD, ces derniers étant fabriqués au Québec. Aujourd'hui, Girardin est le leader incontournable en électrification en transport scolaire, adapté, commercial et urbain. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site web de Girardin : www.girardinbluebird.com.

À propos de Girardin Énergie

Girardin Énergie est la division nord-américaine de l'infrastructure de Girardin et est responsable de l'électrification clé en main de tous les véhicules par l'installation de matériel et de logiciels. Girardin Énergie maximise la valeur et la qualité des installations de recharge grâce à nos conseils, notre ingénierie, nos produits novateurs et nos services professionnels. Pour en savoir plus : www.girardinenergie.com

À propos du service après-vente et des pièces chez Girardin

Girardin offre à ses clients l'un des meilleurs services après-ventes de l'industrie des autobus avec 15 portes d'accès à Drummondville et 7 à Brantford, avec un total de 5 leviers hydrauliques, dont les services professionnels sont assurés par une équipe de techniciens certifiés dans toutes les marques de confiance telles que Cummins, Allison, Ricon et Roush CleanTech. Girardin offre un département de carrosserie, de peinture et de débosselage sur place avec une section réservée à la transformation de véhicules spécialisés. Girardin coordonne toutes les demandes de réclamations auprès des manufacturiers et fournisseurs. Avec l'arrivée de l'électrification au Québec, Girardin offre un service d'urgence à ses clients et a assigné une équipe après-vente qui est centrée sur les besoins spécifiques à l'électrification et a développé une formation électrique conçue pour les transporteurs d'autobus au Québec.

Les clients peuvent s'approvisionner des toutes les plus grandes marques fiables au département des Pièces, avec un centre de distribution de plus de 42 000 p.c. et la livraison assurée dès le lendemain dans la plupart des régions. Girardin, avec sa marque maison G-TECH, s'est hissé au cours des dernières années au statut du plus grand distributeur de pièces d'autobus au Canada, ayant une force de vente dédiée aux pièces sur place à Drummondville et à Brantford, et sur la route permettant de desservir les clients en français et en anglais partout en Amérique du Nord à l'aide d'un site web : https://www.g-techparts.com/en.

SOURCE Girardin Blue Bird

Renseignements: Pour plus d'informations, ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec : Michel Daneault, Vice-président Ventes et Service - Est du Canada, A.Girardin inc., 819 477-3222 poste 249, 888 697-3222 poste 238, [email protected]