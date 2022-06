Une rencontre citoyenne constructive entre les citoyens et représentants de Wawa OSB Inc.

WAWA, ON, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les dirigeants de Wawa OSB Inc. ont accueilli la population lors d'une première rencontre citoyenne. L'objectif de cette session d'information était d'établir un dialogue et répondre aux interrogations des citoyens et des communautés avoisinantes.

Wawa OSB Inc. effectue des travaux pour la relance de l'usine de fabrication de panneaux OSB pour l'automne 2023. La reprise des activités de l'usine représente un investissement de plus de 190,000,000$, et permettra la création de plus de 140 emplois directs.

Les dirigeants ont voulu réitérer l'importance de s'engager dans une démarche de communication transparente afin de bâtir des relations sincères et durables avec les communautés d'accueil.

« Ce fut pour nous une formidable opportunité de rencontrer et d'échanger avec les citoyens et les communautés qui sont au cœur du projet. Nous sommes heureux d'avoir pu partager les principales étapes de la relance de l'usine, raconter l'histoire entrepreneuriale de la familiale Cossette, présenter les opportunités d'emplois, identifier les préoccupations des citoyens et répondre à leurs questions » a déclaré Yolaine Rousseau, Vice-présidente exécutive de Wawa OSB Inc.

L'entreprise a profité de l'occasion pour présenter un nouvel outil pour appuyer sa démarche de communication citoyenne. Afin de rester connectée à la population et de tenir informées les parties prenantes, un site internet a été lancée. Les citoyens sont invités à la consulter pour connaître les nouveautés reliées au projet, poser leurs questions et s'informer des opportunités d'emploi qui s'offrent à eux.

www.wawaosb.com

