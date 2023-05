Une relève digne d'un grand événement, un grand événement digne de la Coupe Femina

LÉVIS, QC, le 3 mai 2023 /CNW/ - Michelle Cantin, présidente directrice générale de l'événement Coupe Femina est fière d'annoncer l'édition 2023 de son volet jeunesse FEMINA Relève et l'élargissement des installations au Quai Paquet à Lévis.

Inspirante, Coupe Femina souhaite faire vivre à des jeunes femmes de 15 à 17 ans une expérience des plus enrichissantes au cours de laquelle elles devront faire preuve d'audace, de détermination, de persévérance, d'efforts, de courage, d'endurance et d'engagement.

« Elles devront communiquer, gérer le changement, gérer le stress, travailler en équipe et unir leurs efforts afin d'atteindre l'objectif : terminer la course. Nous voulons offrir, à travers la voile un environnement qui permettra à ces jeunes femmes de développer des compétences et des valeurs qui leur serviront toute leur vie et qui en feront les leaders de demain. » souligne Mme Cantin.

Pour compléter la sélection, Coupe Femina offre une formation de voile de 28 heures, des activités d'entraînement avec un instructeur et des rencontres avec une coach sportive afin de préparer les jeunes à vivre tous les aspects de la compétition et d'avoir les outils adéquats pour répondre aux exigences de ce défi.

Un ajout majeur

Afin de soutenir la croissance de l'événement et offrir une meilleure visibilité aux participantes, la Ville de Lévis permettra, en plus d'un financement, l'accès au Quai Paquet.

« Je suis fier d'associer la Ville de Lévis à la Coupe Femina et souhaite bon vent à toutes les participantes en annonçant un soutien financier et l'accès au Quai Paquet afin d'élargir l'événement au grand public. Les valeurs de leadership, de persévérance et d'empowerment au féminin propre à l'organisation rejoignent les nôtres dans le développement d'une ville équitable et respectueuse. Ces femmes sont une source d'inspiration pour nous tous. » a mentionné le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Mme Cantin souligne que l'événement s'est développé grâce à la participation des centaines de femmes qui, chaque année, portent fièrement les couleurs de la Coupe Femina.

Source :

Jean-Patrick Laflamme

Coupe Femina - 418-933-3246

www.coupe-femina.com

SOURCE Coupe Femina