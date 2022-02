UNE RELÂCHE PAS EMMERDANTE AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

Toute cette programmation conçue spécialement pour la relâche se déroule dans le plus grand respect des consignes sanitaires, mais surtout dans le plaisir. Les petits, comme les plus grands, pourront passer de bons moments au Musée dans le cadre de cette semaine de relâche où ressourcement et plaisir sont plus que jamais prescrits. Pendant toute la relâche, ces activités sont gratuites avec le droit d'entrée du Musée. L'achat de billets horodatés doit être fait en ligne, avant l'arrivée sur place.

L'exposition Ô merde! est conçue et réalisée par le Musée de la civilisation, présentée par H₂O Innovation avec la collaboration de RECYC-QUÉBEC et Cascades.

PROGRAMMATION

Les aventures du roi Omer : Parfum de rose au Royaume de la Crotte

(Réservation sur place, passeport vaccinal requis pour les 13 ans et plus)

Un nouveau jour se lève et tout va pour le mieux dans le riche et prospère Royaume de la Crotte. Le roi Omer est si heureux : le Royaume est maintenant équipé de toilettes sèches et du fumain pourra bientôt fertiliser toutes les terres! Mais tous ne partagent pas le même bonheur, alors que Mme Sceptique, la voisine, vient se plaindre d'une drôle d'odeur qui risque de faire fuir ses invités… le bon roi arrivera-t-il à se faire pardonner? Présenté par la troupe Marie-Stella.

Un rallye dans les expositions : Sur les traces du monstre des égouts

(Activité en continu sans réservation)

L'automne dernier, un monstre a envahi les égouts, directement sous le Musée. ET IL EST DE RETOUR! Enfin, les problèmes sont revenus, mais on ne sait pas si c'est la MÊME créature. Découvrez les éléments cachés dans les expositions afin d'élucider le mystère.

Contes des mille et une merdes

(Activité en continu sans réservation, passeport vaccinal requis pour les 13ans et plus)

Créés dans le cadre de l'exposition Ô merde!, ces contes proposent de courtes histoires imaginées par différents conteurs sur des thématiques réfléchies autour, hé oui!, du caca. Richesses sous-estimées, sources d'humour intarissables et porteuses d'enjeux sociaux, les déjections humaines sont pourtant complètement évacuées du discours culturel et social. Prêtez l'oreille, la merde est un sujet excrémement riche! Découvrez de nouveaux contes autour du thème du caca, créés spécialement pour l'occasion!

Caca Quiz

(Réservation sur place)

Quantités, couleurs, planète, histoire… Des pets aux inventions en passant par l'environnement, vous en apprendrez sur la merde et ses enjeux. Qui sera le meilleur pour répondre aux questions et relever les défis? Serez-vous le prochain Boss des bécosses?

Une aventure pas trop emmerdante au MLab Creaform

(Réservation sur place)

La famille Pas Emmerdante vit une relâche bien excitante! Quelles activités font-ils? Sports d'hiver, manèges, jeux... animez leurs activités à l'aide de l'application d'animation 2D Tagtool.

À vos bacs, prêts, triez!

(Réservation sur place)

Des enfants sont recrutés par le Général Patente pour faire le tri des bacs de recyclage et des poubelles. Avec des objets et des réceptacles géants, et de plus en plus vite, autour du thème « Ça va où? », on s'amuse tout en apprenant et en réfléchissant!

Enquête à Pompéi

(Réservation sur place)

Sous la forme d'une enquête, les participants détectives éclaircissent un mystère du passé grâce à des techniques inspirées de l'archéologie. Quel était l'usage de ces mystérieux objets et à qui appartenait-il? Une activité fascinante qui permet d'en apprendre sur les civilisations anciennes et l'archéologie.

Viens jouer avec TOUCAN

(Activité en continu, sans réservation)

TOUCAN est un module de jeu interactif qui s'utilise grâce à la détection de mouvements. Les enfants doivent bouger pour jouer puisqu'ils utilisent tout leur corps comme contrôleur! Coordination, rapidité et précision sont au rendez-vous, pour un moment de jeu plus moteur qui fait du bien. Présentée par Radio-Canada.

Fondation du Musée de la civilisation : une sortie spéciale pour de nombreux « petits VIP »

Depuis 2017, grâce à la campagne de financement participatif « Tout un monde pour 30 $ », la Fondation ouvre encore plus grandes les portes du Musée de la civilisation pour offrir à des enfants de milieux moins favorisés une journée VIP lors de la relâche scolaire. Cette journée inclut l'accès aux activités spéciales de la relâche du Musée, l'accompagnement par un guide-animateur tout au long de la journée, une collation, un lunch santé, un cadeau souvenir et le transport. Pour faire un don à cette campagne : Tout un monde pour 30 $.

La devise de la Fondation prend ici tout son sens : les enfants sont le monde de demain et notre Musée, la maison du monde, celle de tous. Encore cette année, de nombreux « petits VIP » auront l'opportunité de passer un moment d'émerveillement unique au Musée. Pour en savoir plus au sujet de la Fondation : www.mcq.org/fondation.

SOURCE Musée de la civilisation

