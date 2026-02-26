Une relâche animée à la Citadelle de Québec : immersion au cœur de la vie militaire

Citadelle de Québec - Musée Royal 22e Régiment

26 févr, 2026, 08:30 ET

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Du 2 au 6 mars, la Citadelle de Québec invite les familles à vivre une expérience hors du commun durant la semaine de relâche. Petits et grands sont conviés à une véritable plongée dans l'univers militaire, au cœur de ce lieu historique emblématique du Vieux-Québec.

Votre aventure commence ici !

  • Visite guidée de la Citadelle
  • Accès au Musée Royal 22e Régiment
  • Rencontre avec des militaires
  • Découverte de véhicules et d'uniformes
  • Participation au défi Test Force, inspiré du test des recrues

Les visiteurs pourront échanger avec des membres des Forces armées et découvrir les métiers militaires grâce à la présence de l'équipe de recrutement sur place.

Activité incluse avec le billet d'entrée

Horaire :
Musée : 10 h à 17 h 30
Visites guidées : 10 h à 16 h
Animations spéciales : 11 h à 16 h

Pour en savoir plus : https://www.lacitadelle.qc.ca/evenements-expositions/une-relache-ludique

Source : Karine Fauvel, Gestionnaire des communications et du marketing, Citadelle de Québec, Tél. : (418) 694-2815, lacitadelle.qc.ca

