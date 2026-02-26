Une relâche animée à la Citadelle de Québec : immersion au cœur de la vie militaire

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Du 2 au 6 mars, la Citadelle de Québec invite les familles à vivre une expérience hors du commun durant la semaine de relâche. Petits et grands sont conviés à une véritable plongée dans l'univers militaire, au cœur de ce lieu historique emblématique du Vieux-Québec.

Votre aventure commence ici !

Visite guidée de la Citadelle

Accès au Musée Royal 22e Régiment

Rencontre avec des militaires

Découverte de véhicules et d'uniformes

Participation au défi Test Force, inspiré du test des recrues

Les visiteurs pourront échanger avec des membres des Forces armées et découvrir les métiers militaires grâce à la présence de l'équipe de recrutement sur place.

Activité incluse avec le billet d'entrée

Horaire :

Musée : 10 h à 17 h 30

Visites guidées : 10 h à 16 h

Animations spéciales : 11 h à 16 h

Pour en savoir plus : https://www.lacitadelle.qc.ca/evenements-expositions/une-relache-ludique

SOURCE Citadelle de Québec - Musée Royal 22e Régiment

Source : Karine Fauvel, Gestionnaire des communications et du marketing, Citadelle de Québec, Tél. : (418) 694-2815, lacitadelle.qc.ca