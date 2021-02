Une référence mondiale en PL/SQL rejoint l'équipe d'Insum

Steven Feuerstein agira comme conseiller expert, mentor et formateur

MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Insum (www.insum.ca), entreprise québécoise reconnue pour ses solutions applicatives novatrices et spécialiste de la base de données Oracle et de l'outil de développement Oracle Application Express (APEX), accueille Steven Feuerstein au sein de son équipe. Reconnu comme une des références mondiales en PL/SQL, il agira en tant que conseiller expert auprès des clients, en plus d'être mentor et formateur pour les employés, et participera aux côtés des autres experts Insum à la communauté Oracle APEX.

Avec près de 30 ans d'expérience en la matière, Steven a écrit une dizaine de livres traitant de la programmation PL/SQL, dont le principal guide de référence en la matière. Il a formé des milliers de développeurs à travers le monde en partageant son expertise via ses articles, vidéos, conférences et ateliers. Depuis son retour à Oracle en 2014, il a réuni une équipe d'ambassadeurs ayant pour objectif d'aider les développeurs Oracle à tirer le maximum de cette technologie. Son équipe était aussi responsable des sites AskTOM (asktom.oracle.com) et Oracle Dev Gym (devgym.oracle.com), tous deux développés avec APEX.

Citations

Francis Mignault, cofondateur et vice-président, technologie

« Steven apporte une expertise très complémentaire à notre équipe, ce qui ajoutera beaucoup de valeur auprès de nos clients », souligne Francis Mignault, cofondateur d'Insum et vice-président, technologie. « Il est clair que nos experts maîtrisent l'environnement APEX à la perfection. L'expertise de Steven en matière de PL/SQL, autre composante clé dans le développement d'applications APEX, complète notre offre à merveille. L'impact sera d'autant plus important pour des projets de grande envergure. »

Michel St-Amour, cofondateur et chef de la direction

« Nous voulons demeurer un centre d'excellence en matière de développement APEX. L'arrivée de Steven au sein de notre équipe, déjà composée d'un grand nombre d'experts de talent, solidifie cela, tout en permettant à nos clients de tirer le meilleur d'APEX. »

À propos d'Insum

Insum développe des solutions applicatives novatrices hautement spécialisées à l'aide d'Oracle Application Express (APEX), un outil de développement rapide d'applications, inclus avec la base de données Oracle. Avec des bureaux au Canada, aux États-Unis et au Pérou, Insum est aujourd'hui la plus importante firme-conseil spécialisée Oracle APEX. Son équipe d'experts reconnus à l'échelle internationale développe des solutions applicatives sur mesure pour répondre aux besoins de sa vaste clientèle composée d'entreprises des secteurs privé et public, notamment des institutions financières et gouvernementales et des établissements d'enseignement supérieur ainsi que de nombreuses compagnies faisant partie du Fortune 500.

Pour plus d'informations visitez https://www.insum.ca/fr/.

