Une reconnaissance spéciale à l'astronaute et médecin David Saint-Jacques

MONTRÉAL, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son assemblée générale annuelle, le Collège des médecins du Québec a dévoilé aujourd'hui les lauréats de ses prix annuels.

Un prix spécial a été attribué à l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) et médecin David Saint-Jacques pour ses réalisations exceptionnelles, de même que sa contribution au rayonnement de la profession médicale et à l'évolution des savoirs.

Le Dr Pierre Labelle, ophtalmologiste, s'est vu décerner le Prix d'excellence pour son apport remarquable à l'amélioration des soins oculaires au Québec, à l'avancement des connaissances en ophtalmologie et à la promotion de la sécurité oculaire.

La Dre Diane Robert, médecin de famille, a reçu le Prix d'humanisme, qui souligne sa contribution à l'épanouissement de sa communauté, notamment son engagement auprès des personnes âgées et son soutien aux étudiants et résidents en médecine.

Prix spécial - Dr David Saint-Jacques, astronaute et médecin de famille

Diplômé en génie physique, en astrophysique et en médecine, le Dr Saint-Jacques se spécialise dans la médecine de première ligne en région éloignée. Ayant travaillé comme médecin de famille au Nunavik pendant quelques années, il est ensuite recruté par l'ASC en 2009, ce qui le mènera, dix ans plus tard, à réaliser la plus longue mission dans l'espace à ce jour pour un astronaute canadien. Durant ce voyage, il réalise plusieurs expériences portant sur les effets des vols spatiaux sur la santé humaine et teste de nouvelles technologies ayant une portée médicale. Communicateur et vulgarisateur hors pair, le Dr Saint-Jacques contribue à stimuler l'intérêt des jeunes pour la science partout dans le monde. Médecin de famille engagé et passionné, il est aussi un modèle de détermination pour les futurs médecins.

Visionnez ici la vidéo dans laquelle David Saint-Jacques adresse un message particulier aux médecins.

Prix d'excellence - Dr Pierre Labelle, ophtalmologiste

Spécialiste de la rétine, le Dr Labelle a fait sa marque comme ardent militant pour la protection oculaire dans le domaine du sport. Ses efforts parviendront notamment à rendre obligatoire le port du protecteur facial au hockey. Nommé chef du Département d'ophtalmologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont en 1989, il y fonde, dix ans plus tard, le Centre Michel-Mathieu, un institut d'excellence en ophtalmologie de renommée internationale. Jadis directeur du Département d'ophtalmologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, le Dr Labelle y est toujours professeur titulaire de clinique. Au cours de sa carrière, il a collaboré à divers projets de recherche, entre autres sur la dégénérescence maculaire.

Prix d'humanisme - Dre Diane Robert, médecin de famille

Diplômée de l'Université Laval en 1978, la Dre Diane Robert a été particulièrement interpellée par la cause des aînés victimes de violence au cours de sa carrière. Également investie dans l'enseignement, elle fonde en 2008 le Bureau d'aide aux étudiants et aux résidents en médecine du Campus de l'Université de Montréal en Mauricie. Elle met également sur pied un projet de mentorat pour tous les externes du Campus. À titre de médecin, de mentore et de professeure, la Dre Robert est reconnue pour sa passion, son intégrité et sa grande empathie. La valorisation du lien humain est au cœur de son approche en médecine.

À propos du Collège des médecins du Québec

Le Collège des médecins du Québec est l'ordre professionnel des médecins québécois. Sa mission : une médecine de qualité au service du public.

