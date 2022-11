QUÉBEC, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Technimount EMS ("Technimount"), une société affiliée de Technimount System et fournisseur de systèmes de fixation adaptés pour différents types d'appareils médicaux, est fière d'annoncer que son Xtension ProTM Assistant - LP a été nommé lauréat des 2022 EMS World Innovation Awards.

Cette reconnaissance mondiale de l’innovation de Technimount consacre l’excellence, l’ingéniosité et la créativité dont fait montre l’entreprise afin de venir en aide concrètement et directement aux acteurs du monde préhospitalier et du transport ambulancier d’urgence. (Groupe CNW/TECHNIMOUNT SYSTEM)

Le Xtension ProTM Assistant - LP est une solution unique qui permet de transporter en toute sécurité plusieurs appareils médicaux sur le LifePort Cot pendant le transport aérien de soins intensifs. Cette solution de fixation réduit le temps d'installation de l'équipement médical en intégrant des caractéristiques innovantes très appréciées par les équipes de soin de patients en état critique, telles qu'une structure ouverte des deux côtés qui facilite le transfert latéral du patient du lit à la civière tout en gardant l'équipement médical installé. Intégrant le système de fixation universel de Technimount, cette solution assure une transition entre le transport d'urgence aérien et terrestre et les environnements hospitaliers. Le Xtension ProTM Assistant - LP est une solution flexible qui réduit le temps de gestion des équipements médicaux, permettant à l'équipe de soins intensifs d'être plus efficace dans la gestion des équipements et de se concentrer sur ce qui compte le plus, les soins aux patients.

En tant que distinction la plus prestigieuse dans le secteur des services médicaux d'urgence, le EMS World Innovation Awards reconnaît les produits pour leurs propriétés innovantes et leur applicabilité qui peuvent améliorer de manière significative la pratique des services médicaux d'urgence. Nominé et gagnant pendant de nombreuses années consécutives, Technimount se distingue en reconnaissant les besoins évolutifs de l'industrie des soins intensifs et en répondant avec ce qui est la solution la plus avancée pour le transport aérien.

"C'est un honneur pour nous d'obtenir une telle reconnaissance de la part du prix le plus estimé de l'industrie en 2022 ", a déclaré Carl Bouchard, fondateur et PDG de Technimount System. "Les bienfaits que nos solutions apportent à leurs nombreux utilisateurs nous poussent constamment à repousser nos limites pour le bénéfice des patients et de ceux qui en prennent soin. Que l'industrie ait reconnu notre caractère innovateur au fil des ans n'est qu'une preuve de plus que ce que nous faisons a un impact là où ça compte vraiment."

À propos de Technimount EMS

Technimount EMS offre une large gamme de systèmes de fixation pour appareils médicaux, répondant aux besoins de sécurité des patients et du personnel lors des transports d'urgences terrestres ou aériennes, s'imposant comme une référence dans le secteur des services médicaux d'urgence.

SOURCE TECHNIMOUNT SYSTEM

Renseignements: Contacts médias : Lorena Ruelas, Directrice du marketing global, [email protected], T: +1 581.998.9820 ext. 103 ; Twitter: @TechnimountSyst, Facebook:@technimount, LinkedIn: Technimount System ; Alexandre Dumas, Vice-président - Communication corporative, Cabinet de relations publiques National, T: + 1 514 898-4636, [email protected]