S'il est important de donner aux clients davantage de ce qu'ils veulent, savoir comment le tarifer permet d'optimiser les affaires lorsque le volume d'activité s'intensifie ;

91 % des assureurs interrogés accordent la priorité à l'utilisation des données et des technologies analytiques pour prendre des décisions éclairées sur les prix ;

La construction de modèles actuariels de tarification est l'activité où ils constatent que les données gérèrent le plus de valeur pour leur organisation.

L'étude a été menée auprès de directeurs des TI et d'autres hauts dirigeants de sociétés nord-américaines de moyenne ou grande taille qui offrent des produits d'assurance vie individuelle, de rentes et d'assurance collective ou facultative. « Le volume des données recueillies par les assureurs augmente chaque seconde. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de la capacité de tirer de la valeur des données, mais de nombreux assureurs peinent à le faire, explique Mark DePhillips, vice-président sénior, États-Unis chez Equisoft. En produisant cette étude, nous souhaitons donner aux assureurs des connaissances pratiques sur ce que leurs homologues font avec leurs données en ce moment, pour les aider à faire des gains rapides et à dégager de la valeur de leurs données dans l'immédiat. »

Comme l'indique le rapport de Celent, les attentes plus élevées des clients en matière d'expérience numérique ont pour effet de segmenter le marché entre les entreprises avisées et les entreprises à la traîne, créant un impératif stratégique pour les assureurs de devenir davantage axés sur les données et de miser sur la numérisation, la connectivité, l'analytique et l'automatisation pour en extraire plus de valeur.

« Petites ou grandes, les entreprises concentrent maintenant toute leur attention sur la gestion des données, la veille stratégique et l'analytique ou l'intelligence artificielle, indique Marty Ellingsworth, analyste sénior (Amériques) chez Celent. Elles ont plus de données que jamais - issues d'importantes transformations numériques et de l'intégration de diverses sources de données -, et elles savent qu'elles doivent les transformer en ressources utiles pour rester concurrentielles dans un contexte où le prix, la facilité de faire des affaires et la tranquillité d'esprit sont des éléments importants. »

Comme le révèle un haut dirigeant dans le rapport : « Personne n'est responsable de la qualité des données. Nous avons là des trésors cachés au milieu de marécages boueux. Maintenant, tout est dans le nuage, et nous sommes en train de faire le ménage. »

Cliquez ici pour lire le rapport complet.

Outre le marché nord-américain de l'assurance vie et des rentes, cette étude sera aussi réalisée sur les marchés de l'Amérique latine et de l'Asie-Pacifique et Celent publiera au début de 2022 un rapport comparant les résultats des différentes régions.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 250 des plus grandes institutions financières établies dans 16 pays, Equisoft offre des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent : solution d'administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est aussi le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme OIPA. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et plus de 800 experts établis au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Inde et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique. Pour plus d'information sur nos produits et services, visitez www.equisoft.com .

SOURCE Equisoft

Renseignements: Source : Jean Sabbagh, vice-président, Marketing, 514-989-3141, poste 122, [email protected]

Liens connexes

http://www.equisoft.com/