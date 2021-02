--L'ÉTUDE DE NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE SUR LES OMÉGA-3 EST PUBLIÉE EN EXCLUSIVITÉ PAR OXFORD PRESS--

LAVAL, QC, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui la publication d'une recherche de pointe sur l'absorption des huiles de poisson oméga-3, qui sont à la base de son produit exclusif MaxSimilMD. L'étude a été publiée dans la revue The Journal of Nutrition de l'Oxford University Press.

MaxSimilMD est une technologie brevetée de libération d'acides gras oméga-3 qui utilise des enzymes imitant le système digestif humain naturel pour prédigérer les acides gras oméga-3.

Intitulée « Pharmacokinetics of Supplemental Omega-3 Fatty Acids Esterified in Monoglycerides, Ethyl Esters, or Triglycerides in Adults in a Randomized Crossover Trial » (Pharmacocinétique des acides gras oméga-3 supplémentaires estérifiés dans des monoglycérides, des esters d'éthyle ou des triglycérides chez les adultes dans un essai croisé à répartition aléatoire), cette étude s'ajoute à un ensemble croissant de recherches sur les huiles de poisson MaxSimilMD brevetées de Neptune.

« Cela positionne Neptune comme un chef de file au sein du marché en pleine croissance des ingrédients oméga-3, qui devrait représenter 8,5 milliards de dollars américains d'ici 2025[1], a indiqué Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune. Ces constats réaffirment la mission de Neptune consistant à bouleverser les habitudes de consommation par l'utilisation d'ingrédients novateurs, comme le fait MaxSimilMD. Nous continuerons à mener des recherches et des études pour savoir comment les introduire le mieux possible dans la vie quotidienne des consommateurs. »

L'objectif de l'étude consistait à comparer l'aire sous la courbe sur une période de 24 heures des concentrations plasmatiques d'AEP (acide eicosapentaénoïque), d'ADH (acide docosahexanoïque) et d'AEP+ADH lorsqu'ils sont fournis estérifiés dans des monoglycérides, des esters d'éthyle ou des triglycérides (résultats primaires) et à évaluer leurs effets secondaires sur une période de 24 heures (résultats secondaires).

Pour cette recherche, un essai clinique contrôlé, croisé, à répartition aléatoire et à triple insu a été mené. Onze femmes et onze hommes âgés de 18 à 50 ans ont ingéré, dans un ordre aléatoire, une dose orale unique d'environ 1,2 g d'AEP et d'ADH estérifiés en monoglycérides, en esters d'éthyle et en triglycérides avec des repas faibles en matières grasses fournis pendant le suivi de 24 heures.

Onze échantillons de sang ont été prélevés sur une période de 24 heures chez chaque participant, et les acides gras n-3 du plasma ont été quantifiés. Le test de rang statistique d'analyse de variance couplé de Friedman a été utilisé pour les paramètres pharmacocinétiques et un test statistique du chi carré a été utilisé pour les effets secondaires.

Le rapport a montré que la concentration maximale d'AEP dans le plasma (Cmax) était respectivement 3,5 fois et 1,3 fois plus élevée avec la forme de monoglycérides qu'avec les formes d'esters d'éthyle et de triglycérides (P = 0,0003, P < 0,0001), ce qui indique sa plus grande capacité d'absorption par rapport à l'huile de poisson standard. Les effets des traitements aux esters d'éthyle et aux triglycérides n'ont pas été différents. La forme de monoglycérides s'est avérée aussi sûre que les formes d'esters d'éthyle et de triglycérides, avec des effets secondaires minimaux signalés.

« Cela laisse entendre que les huiles de poisson MaxSimilMD contournent les premières étapes de la digestion en fournissant des formes de graisses facilement absorbables, qui peuvent être directement assimilées dans le tractus intestinal, a expliqué Cedrick Billequey, directeur général de Biodroga Nutraceutiques, une filiale de Neptune. Les acides gras monoglycérides de MaxSimilMD sont absorbés même en l'absence d'enzymes digestives, ce qui fait de MaxSimilMD une excellente solution pour ceux qui souffrent de problèmes digestifs en raison de problèmes de santé, de la prise de médicaments ou de l'âge. »

L'étude a été rédigée par Laurie Chevalier, Annick Vachon et Dre Mélanie Plourde de l'Université de Sherbrooke, au Québec. Sa recherche a été appuyée et revue par Neptune Solutions Bien-Être inc., par Ingenutra et par SCF Pharma.

Cet essai a été enregistré sur www.clinicaltrials.gov sous le numéro NCT03897660.

Lire le rapport complet. Lire le résumé.

Pour plus de renseignements sur Neptune Solutions Bien-Être inc. et sur MaxSimilMD, visitez le site www.neptunecorp.com.

À PROPOS DE NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC. :

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux.

Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides.

Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.neptunecorp.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR à www.sedar.com, sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'exécution de bons de commande, la disponibilité des produits du fournisseur de Neptune, l'utilisation prévue du produit du financement et d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

