Une quête sur SKYPlay, la plateforme de jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » et de jetons non fongibles la plus facile - Partie 1

SÉOUL, Corée du Sud, 25 août 2022 /CNW/ - Selon une étude de Technavio intitulée « Gaming Market - Forecast and Analysis 2021-2025 », le marché mondial des jeux vidéo a progressé de 10,41 % en 2021. L'étude a également prédit que le marché mondial du jeu croîtra de 12 % par an entre 2021 et 2025, et que cette croissance est alimentée par son intégration à la technologie de la chaîne de blocs. À mesure que le nombre d'utilisateurs de jeux mobiles augmentera, les jeux occasionnels - auxquels on peut jouer facilement n'importe quand et n'importe où - deviendront l'un des principaux piliers de la croissance.

Au cours d'un épisode du balado « Where It Happens » en décembre dernier, le cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, a affirmé que les jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » représenteraient 90 % du marché en cinq ans.

Axie Infinity et CryptoKitties sont des jeux de renommée mondiale dans lesquels les jetons non fongibles et la chaîne de blocs sont intégrés. Comme c'est le cas pour toutes les industries émergentes se trouvant à un tournant, alors qu'elles passent de l'étape des débuts à un marché concurrentiel à part entière, les meilleures entreprises de production de jeux à l'échelle mondiale adoptent les jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » et consacrent d'innombrables efforts pour devenir des plus concurrentielles sur le marché. Cela suit l'étude de Samsung Securities intitulée « New Gold Rush - Is P2E game sustainable? » , qui souligne la durabilité du modèle des jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » et explique que les contenus et les économies de jetons avancées sont au cœur de la compétitivité.

Le présent et le futur durables de À propos de SKYPlay qui s'efforce d'être la plateforme de jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » et de jetons non fongibles la plus facile.

#Keyword 1 - Contenus et X2E

WeMade et Com2uS sont récemment entrés sur le marché M2E (Bouger pour gagner) qui était auparavant représenté par STEPN. C'est ainsi qu'est née X2E (Faire des activités pour gagner), une technologie d'application attribuant une valeur à des activités particulières qui émerge rapidement comme une technologie qui plaît aux générations MZ et répond à leurs besoins en matière de sécurité financière.

SKYPlay élaborera et publiera une variété de jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » afin d'encourager les nouveaux utilisateurs et les cercles vertueux. Outre le lancement de Coin Grid et de la plateforme ce mois-ci, deux autres jeux seront lancés cette année, y compris un jeu de Retrocat.

Les partenaires de SKYPlay sont diversifiés pour offrir divers services de contenu comme des films, des sports et de l'art. Les services de L2E (Apprendre pour gagner) sont en cours de préparation avec le KOREAEDUGROUP pour décrire la planification à moyen et à long terme en ce qui a trait à la gestion des membres et à la motivation. Les services F2E (Faire de l'agriculture pour gagner) offerts par Healeat, un courtier en production et en achat de produits agricoles basés sur les jetons non fongibles, garantiront un revenu stable aux producteurs et des aliments nutritifs aux clients.

