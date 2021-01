Une Québécoise finaliste au World Photographic Cup

À propos de Stéphanie Lachance photographe de l'année 2020 au WPPI Stéphanie Lachance, photographe portraitiste spécialisée dans les portraits stylisés d'enfants et de femmes, se trouve maintenant dans le top 10 au monde pour cette grande finale. Avec d'autres photographes canadiens, elle a également la chance de représenter le Canada lors de cette compétition mondiale durant laquelle 38 pays s'affronteront pour ramener au pays la Coupe du monde tant convoitée. Ses images souvent comparées à des peintures, Stéphanie réussit à capturer l'âme de ses sujets à travers leurs yeux et de créer des portraits captivants aux regards perçants.

La photo

Déjà lauréate de 7 prix internationaux, cette image démontre la fascinante connexion entre un père et son fils. Stéphanie explique comment l'image a été créée spontanément. «La famille est venue pour une séance nouveau-né et quand j'ai vu le petit garçon entrer dans mon studio, j'ai tout de suite remarqué ses beaux yeux et je me suis dit que je devais prendre un portrait de lui et de son père ensemble! Il s'est avéré être l'une des images les plus fascinantes que j'ai créées et elle produit toujours un impact à ceux et celles qui la regardent.»

La tendresse n'est pas l'apanage maternel. À travers cette photo, la tendresse masculine est exposée de manière douce et actuelle.

Le grand dévoilement du gagnant aura lieu le 19 avril prochain lors d'une cérémonie virtuelle.

SOURCE LachancePhoto

Renseignements: CHAD Communications, Joëlle Desrosiers, [email protected], 514-651-1695