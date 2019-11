Une quatrième serre pour les Fermes Lufa - La plus grande ferme sur toit au monde sera à Montréal

Les Fermes Lufa ont choisi un toit industriel préexistant pour leur quatrième serre, permettant de reconvertir un espace non utilisé pour cultiver leurs aliments de manière durable, là où les gens vivent. « Avec chaque serre, nous nous fixons des normes toujours plus élevées de conception durable. Notre nouvelle ferme urbaine sera encore plus efficace en matière de consommation d'eau et d'énergie et elle intégrera tous les enseignements tirés des dix dernières années afin de cultiver des légumes de manière responsable pour nos Lufavores à longueur d'année », explique Lauren Rathmell, cofondatrice et directrice des serres.