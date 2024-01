Une quatrième année profitable et 7,8 millions de dollars en dons pour La Presse en 2023

MONTRÉAL, le 29 janv. 2024 /CNW/ - La Presse publie son bilan annuel 2023, faisant état de ses réalisations, reportages et projets marquants de l'année, de même que les résultats de son programme philanthropique. En 2023, La Presse a pu compter sur la générosité de plus de 56 000 donateurs, pour une somme qui totalise 7 800 000 $, une augmentation de près de 13 % en comparaison avec 2022. Depuis le début de son programme philanthropique en 2019, plus de 90 000 personnes, fondations et entreprises ont fait un don à La Presse, pour un total de près de 29 millions de dollars. Par ailleurs, La Presse annonce un bilan financier positif pour une quatrième année consécutive alors qu'elle prévoit d'enregistrer un bénéfice net de 13 millions de dollars pour 2023*.

« La Presse a pour mission d'offrir une information de qualité gratuite et accessible à tous. Cette mission, qui guide nos actions et nos décisions chaque jour, est essentielle pour donner une voix à la communauté, pour couvrir l'actualité au quotidien, pour vérifier les faits avec rigueur, pour les analyser, les décortiquer et les expliquer. Bref, pour contribuer à préserver une saine démocratie, souligne Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse. Grâce à l'engagement de nos lecteurs, donateurs, annonceurs et des efforts constants de nos équipes, nous avons terminé l'année avec un bilan financier positif, ce qui nous permettra de contribuer à notre fonds de réserve pour assurer notre pérennité, mais surtout, de réinvestir de façon concrète dans notre mission et dans le journalisme au Québec. »

+ Lisez le texte de bilan de notre président

« Encore cette année, les résultats exceptionnels de notre programme de dons démontrent la générosité et l'engagement de notre communauté de donateurs pour soutenir la mission de La Presse, explique Florence Turpault-Desroches, vice-présidente, Communications et philanthropie. Notre cause trouve écho auprès des lecteurs de toutes les générations et de toutes les régions du Québec qui comprennent l'importance de soutenir une information de qualité accessible à tous. Je tiens également à remercier les entreprises et grandes fondations qui, en soutenant notre mission, contribuent elles aussi à contrer la désinformation, mettre en lumière des enjeux qui nous concernent tous et rendre visibles des initiatives inspirantes. »

Quelques faits saillants :

13 000 nouveaux donateurs en 2023;

Plus de 31 000 donateurs récurrents (sur une base mensuelle ou annuelle), soit 55 % des donateurs de 2023;

36 donateurs majeurs (dons de plus de 5 000 $), incluant des individus, des entreprises et des fondations, totalisant près de 829 000 $.

+ Consultez le rapport annuel 2023

+ Consultez la liste des donateurs

*Montant excluant les réévaluations actuarielles sans impact sur la trésorerie et les résultats du fonds de réserve.

À propos de La Presse

La Presse est un média d'information francophone de référence au Canada, entièrement indépendant et numérique. Évoluant dans une structure à but non lucratif, sa mission est d'offrir une information de qualité, gratuite et accessible à tous. Ses articles sont publiés quotidiennement dans une édition numérique pour tablettes, dans son application mobile et sur son site web. Ses différentes plateformes rejoignent près de 4 millions de lecteurs chaque mois. Lauréate de nombreux prix pour la qualité de ses contenus, La Presse se distingue par sa couverture riche et diversifiée de l'actualité, par ses enquêtes et dossiers de fond ainsi que par le large espace qu'elle consacre aux débats. Plus de 90 000 donateurs ont soutenu financièrement sa mission d'information depuis le lancement de son programme philanthropique en 2019. Pour en savoir plus, visitez info.lapresse.ca.

SOURCE La Presse

Renseignements: Michaël Majeau, Directeur, communications et image de marque, 514 285-7000 poste 7730, [email protected]