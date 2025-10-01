UNE PROGRAMMATION AUDACIEUSE À DÉCOUVRIR SUR NATYF TV

Des créations originales, des voix fortes et des histoires qui nous ressemblent

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Natyf TV dévoile sa programmation automne-hiver 2025-2026, disponible sur le câble (Vidéotron, Bell, etc.) ainsi qu'en streaming via sa plateforme et son application mobile. Fidèle à sa mission, la chaîne met en lumière la richesse des réalités francophones et confirme son ambition d'être une vitrine nationale et internationale pour les créateurs issus de divers horizons. Avec plus de 2,3 millions d'abonnés, Natyf TV s'impose comme un acteur incontournable du paysage télévisuel québécois.

Des fictions inspirantes

La saison s'ouvre avec Dès le Début, déjà en ondes, qui suit Moïse et Michael, jeunes confrontés aux défis de l'intégration et de l'amitié. Le 15 octobre, Hôtel Beyrouth plongera dans la mémoire des familles libanaises arrivées au Canada. A Dios, un court métrage tourné à Montréal avec Ranee Lee, explore la rédemption par le jazz. En novembre, Écume racontera une journée suffocante dans un carwash où le temps et la chaleur se confondent.

Variétés et rendez-vous uniques

Le 8 octobre, 5e Round transformera la boxe en métaphore du dépassement de soi. En novembre, la 10e saison de Suivez-moi présentera de nouvelles figures inspirantes comme Lindsay Brun et Jean Guillaume. L'hiver accueillera Les rendez-vous de Nolie, des conversations intimes, et CIAO 2025, une revue satirique de l'actualité. Rapolitik + poursuivra son exploration sociale par la culture rap, tandis que Natyf + offrira des reportages inédits sur les coulisses de la chaîne. Enfin, DEElicious, animée par Dena Mwana, alliera spiritualité et bonne humeur.

Documentaires percutants

Parmi les titres phares : Couper le cordon, portrait intime sur l'indépendance mère-fille; Zo Reken, qui fait entendre la voix des Haïtiens ; et L'Athlète, retraçant le parcours olympique de Stevens Dorcelus. Suivront ADN, Ma Vie Réelle (23 octobre), et Jongué (30 octobre), consacré au photographe Serge Emmanuel Jongué. L'hiver mettra à l'honneur Tina : art, amour et révolution, Bitch, Mémoire Vive, Histoire de Famille, et Koutkekout.

« Notre programmation reflète les réalités des communautés tout en s'ouvrant résolument sur l'avenir. Chaque production est une vitrine pour nos talents et un pont vers d'autres cultures », souligne Nancy Dubuisson, directrice de la programmation.

À propos de Natyf TV

Lancée en 2018, Natyf TV rejoint plus de 2,5 millions d'abonnés et se consacre à la diversité culturelle de la francophonie. Accessible via câble, numérique et réseaux sociaux, elle offre une vitrine aux créateurs émergents et aux récits sous-représentés.

