Une productrice de la région de la Capitale-Nationale se démarque : Alexandra D. Rochette, lauréate du concours Tournez-vous vers l'excellence!

LÉVIS, QC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Mme Alexandra D. Rochette, de la Ferme Bio-De-Ly, s'est vu décerner une bourse de 2 500 $ par La Financière agricole du Québec dans le cadre du 17e concours Tournez-vous vers l'excellence! L'entreprise de la lauréate se spécialise en production laitière biologique et elle est située à Neuville, dans la région de la Capitale-Nationale.

« Le leadership, la vision d'affaires, le sens de l'innovation, voilà entre autres les forces qui distinguent les gens récompensés aujourd'hui. Leurs talents et leurs compétences ont réussi à ravir le jury, de même que leurs personnalités et leurs parcours. Un pas à la fois, ils ont conçu leur projet d'affaires, l'ont concrétisé en y mettant du cœur, des efforts et du courage, et l'ont mené au succès. Ils peuvent être très fiers de leurs accomplissements et de briller parmi la communauté agricole. Je félicite le grand gagnant ainsi que les lauréates et les boursiers. Je leur souhaite que cette récompense soit une motivation supplémentaire pour continuer à relever leurs défis d'entrepreneurs dans l'excellence. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Toute mon équipe du centre de services de Lévis se joint à moi pour féliciter Mme Rochette. Ce prix témoigne de ses compétences en tant que cheffe d'entreprise agricole. C'est hautement stimulant pour nous d'accompagner de jeunes entrepreneurs, tels que Mme Rochette, dans la création et l'évolution de leurs entreprises. Ils s'y consacrent avec tant de passion, de conviction et de volonté que les voir en arriver à cette prestigieuse récompense nous donne un sentiment de fierté. Dès son intégration, notre lauréate a su se démarquer entre autres pour avoir mené plusieurs projets d'envergure de front et avoir amélioré les performances de l'entreprise. Bravo Alexandra! »

Mme Virginie Simard, directrice territoriale, La Financière agricole du Québec

« Je suis la cinquième génération à la tête de la ferme. Notre entreprise est certifiée biologique, car nous croyons aux valeurs du bio. Nous sommes avant-gardistes dans le confort de l'animal. Je suis heureuse d'avoir apporté mon grain de sel à l'entreprise. Ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir pris part à la construction de mon étable à taures. J'ai réalisé ce projet quasiment seule et les résultats sont là. Déjà durant mes études, je m'impliquais énormément. Cela a eu un grand effet sur mon leadership et mon esprit d'équipe. Mon sens de l'organisation et ma volonté de réussir en tant que femme en agriculture me mèneront sans doute à réaliser tous mes projets. »

Mme Alexandra D. Rochette, lauréate du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Faits saillants

Le grand gagnant du concours Tournez-vous vers l'excellence! , qui a reçu une bourse de 5 000 $, est M. Martin LeBel, de la Fraisière LeBel inc. Son entreprise se spécialise en production maraîchère. Elle est située à Saint-Arsène, dans le Bas-Saint-Laurent.

, qui a reçu une bourse de 5 000 $, est M. Martin LeBel, de la Fraisière LeBel inc. Son entreprise se spécialise en production maraîchère. Elle est située à Saint-Arsène, dans le Bas-Saint-Laurent. La deuxième lauréate du concours ayant reçu une bourse de 2 500 $ est M me Caroline Chénier, des Serres Gatineau . Son entreprise se spécialise dans la production maraîchère (culture en serres). Elle est située à Gatineau, en Outaouais.

M Caroline Chénier, des . Son entreprise se spécialise dans la production maraîchère (culture en serres). Elle est située à Gatineau, en Outaouais. Le concours souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

