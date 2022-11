Une productrice de l'Outaouais se démarque : Mme Caroline Chénier, lauréate du concours Tournez-vous vers l'excellence!

LÉVIS, QC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Mme Caroline Chénier, des Serres Gatineau, s'est vu décerner une bourse de 2 500 $ par La Financière agricole du Québec dans le cadre du 17e concours Tournez-vous vers l'excellence! L'entreprise de la lauréate se spécialise dans la production maraîchère et elle est située à Gatineau, en Outaouais.

Lauréate du concours Tournez-vous vers l'excellence! Édition 2022, Caroline Chénier, Les Serres Gatineau (Groupe CNW/La Financière agricole du Québec)

« Le leadership, la vision d'affaires, le sens de l'innovation, voilà entre autres les forces qui distinguent les gens récompensés aujourd'hui. Leurs talents et leurs compétences ont réussi à ravir le jury, de même que leurs personnalités et leurs parcours. Un pas à la fois, ils ont conçu leur projet d'affaires, l'ont concrétisé en y mettant du cœur, des efforts et du courage, et l'ont mené au succès. Ils peuvent être très fiers de leurs accomplissements et de briller parmi la communauté agricole. Je félicite le grand gagnant ainsi que les lauréates et les boursiers. Je leur souhaite que cette récompense soit une motivation supplémentaire pour continuer à relever leurs défis d'entrepreneurs dans l'excellence. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Toute mon équipe du centre de services de Gatineau se joint à moi pour féliciter Mme Chénier. Ce prix témoigne de ses compétences en tant que cheffe d'entreprise agricole. C'est hautement stimulant pour nous d'accompagner de jeunes entrepreneurs, tels que Mme Chénier, dans la création et l'évolution de leurs entreprises. Ils s'y consacrent avec tant de passion, de conviction et de volonté que les voir en arriver à cette prestigieuse récompense nous donne un sentiment de grande fierté. Notre lauréate s'est déjà distinguée dans le passé pour être l'une des femmes les plus influentes du Québec et aussi pour ses pratiques en développement durable. Elle a toute notre reconnaissance. »

M. Marc Dickey, directeur territorial, La Financière agricole du Québec

« Je suis très heureuse d'avoir choisi ce style de vie, qui met toute la famille à contribution. Je veux continuer d'agir pour promouvoir l'agriculture urbaine à échelle humaine, l'achat local et les entrepreneures. Je suis très fière d'avoir fait mes études collégiales en agriculture à temps plein en même temps que nous démarrions l'entreprise. Je suis animée par l'idée d'avoir un impact, de nourrir le monde, d'améliorer la nutrition et de contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire. »

Mme Caroline Chénier, lauréate du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Faits saillants

Le grand gagnant du concours Tournez-vous vers l'excellence! , qui a reçu une bourse de 5 000 $, est M. Martin LeBel, de la Fraisière LeBel inc. Son entreprise se spécialise en production maraîchère. Elle est située à Saint-Arsène, dans le Bas-Saint-Laurent.

, qui a reçu une bourse de 5 000 $, est M. Martin LeBel, de la Fraisière LeBel inc. Son entreprise se spécialise en production maraîchère. Elle est située à Saint-Arsène, dans le Bas-Saint-Laurent. La deuxième lauréate du concours ayant reçu une bourse de 2 500 $ est M me Alexandra D. Rochette , de la Ferme Bio-De-Ly. Son entreprise est spécialisée en production laitière biologique. Elle est située à Neuville , dans la région de la Capitale-Nationale.

M , de la Ferme Bio-De-Ly. Son entreprise est spécialisée en production laitière biologique. Elle est située à , dans la région de la Capitale-Nationale. Le concours souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

