Une première sollicitation nationale réussie pour le Regroupement des fondations collégiales

Les fondations réitèrent leur engagement auprès des étudiants dans cette crise

MONTRÉAL, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des fondations collégiales s'est résolument engagé dans la création d'un fonds d'urgence national afin de venir en aide aux nombreux étudiants dont les difficultés financières furent exacerbées par la pandémie. Grâce à de généreux donateurs, les différentes fondations collégiales pourront financer certaines initiatives mises en place localement.

Une initiative encouragée et appuyée par de grands donateurs

Considérant l'urgence de la situation, une première sollicitation a été effectuée auprès de grandes institutions du Québec afin d'offrir une aide urgente de première nécessité, soit une aide financière, alimentaire ou technologique. Les donateurs ont été extrêmement touchés de constater à quel point leur contribution pouvait faire une réelle différence pour plusieurs étudiants aux prises avec des difficultés dans ce contexte de crise sans précédent.

En mutualisant les efforts de collecte de fonds, le Regroupement des fondations collégiales souhaitait recueillir des dons importants à court et moyen terme et ainsi se tailler une place de choix dans le paysage philanthropique québécois. « Grâce aux dons récoltés par le Regroupement, une aide de proximité pourra être offerte directement à certains étudiants en situation de vulnérabilité partout au Québec. Le Regroupement tient à remercier vivement, par la même occasion, l'aide inestimable accordée par la Fédération des cégeps et son président-directeur général, monsieur Bernard Tremblay. Sans leur appui, il nous serait impossible de vous annoncer de si bonnes nouvelles! », a déclaré Joanne Berthiaume, présidente du Regroupement.

Parmi les grands et généreux donateurs corporatifs, mentionnons la Banque Royale du Canada, la Banque Scotia et Énergir. Le Regroupement tient à remercier le Mouvement des caisses Desjardins qui soutient annuellement les fondations collégiales par le biais de son vaste réseau des caisses à l'échelle du Québec.

À propos du Regroupement des fondations collégiales

Le Regroupement des fondations collégiales a pour rôle de promouvoir et soutenir le développement des fondations collégiales. Il assure une veille des phénomènes émergents en plus de suivre les lois, règlements et directives gouvernementales qui ont un impact sur les fondations. Celui-ci offre des activités de perfectionnement et d'échanges à ses membres. Le Regroupement offre une force de représentation mutualisée des fondations collégiales pour toutes sollicitations et représentation devant les instances et donateurs.

